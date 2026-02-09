Nicolás Borra: “El driver más importante es lo que pasa en el Congreso”

El inicio de la semana muestra un escenario financiero con señales mixtas. Según explicó Nicolás Borra, el contexto internacional viene marcado por una recuperación tras días de fuerte volatilidad. “En lo internacional estamos teniendo una recuperación tras una semana pasada con mucha volatilidad”, señaló, y recordó que esa inestabilidad estuvo impulsada por “la caída estrepitosa de los metales preciosos, como el oro y la plata”.

A esto se sumaron rumores sobre la futura conducción de la Reserva Federal. “Kevin Walsh tendría un tono más hawkish, más restrictivo, y no lo que quiere el presidente Trump”, explicó Borra, lo que podría implicar “una liquidez más escasa en los próximos meses” y un freno al rally alcista de Wall Street. En el plano local, el analista describió un escenario más equilibrado: “Hoy tenemos un equity negativo pero con bonos recuperando”.

Congreso, reforma laboral y expectativas del mercado

Al analizar los factores clave de la semana, Borra fue contundente al señalar qué está mirando el mercado. “El driver más importante es lo que pasa en el Congreso”, afirmó. Si bien destacó que el acuerdo comercial con Estados Unidos es positivo, aclaró que “tampoco es que tiene un impacto significativo para lo que sería nuestro país” en el corto plazo.

En cambio, puso el foco en la discusión legislativa. “El mercado va a estar más atento de lo que salga de esta nueva reforma laboral”, explicó, ya que podría “aliviar el tema impositivo y el blanqueo de la situación laboral de muchos argentinos”. Además, indicó que los inversores siguen de cerca los balances empresariales. “El mercado está observando si las valuaciones convalidan lo que muestra el flujo de caja”, señaló, y destacó que “se espera que en 2026 YPF vuelva a tener un flujo de caja positivo tras varias décadas”.

Dólar, riesgo país y mirada a 2026

Sobre el dólar, Borra transmitió un mensaje de calma. “Creemos que el dólar va a seguir estable en lo que resta del año”, sostuvo. Reconoció que la inflación algo más alta podría generar ajustes, pero aclaró que “aún así se mantendría una estabilidad a lo largo del año”.

Entre los factores que sostienen esa visión mencionó “una liquidación de cosechas que parece que va a ser récord”, el ingreso de dólares por proyectos de minería y un cambio en el perfil inversor. “El apetito se está tornando a la renta fija”, explicó, tanto en pesos para lograr tasas reales positivas como en dólares, lo que contribuye a “una compresión del riesgo país”.

Finalmente, proyectó el escenario a mediano plazo: “Creemos que 2026 va a estar marcado por un dólar más bien lateral o que acompañe al ritmo inflacionario”, concluyó.

