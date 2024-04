Kelly Olmos: “El Estado está cortando cabezas, pies y no están cuidando la eficiencia”

La situación de los empleados estatales se torna cada vez más desesperante, sobre todo por la velocidad a la que aumentan los despidos en los diferentes organismos que forman el Estado. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con la ex ministra de trabajo, Kelly Olmos.

“Estamos viendo una degradación desde el punto de vista jerárquico y del sistema de decisión política”, comentó Kelly Olmos. “Si uno lo toma en el contexto de lo que se está llevando adelante desde el Gobierno, expresa claramente que la idea de la política de ingresos está subordinada a una política general, lamentablemente, donde la estabilización está asociada a la recesión y a la licuación de ingresos”, agregó.

Se ha desjerarquizado la gestión del trabajo

Posteriormente, Olmos planteó: “Las variables que se están sacrificando en este proceso son el empleo y el ingreso de los trabajadores”. Luego, manifestó que, “esa es la razón por la cual se ha desjerarquizado la gestión que tiene que ver con todo el ámbito del trabajo”.

El rol de la represión en los despidos

“Estamos viviendo unas jornadas que son muy tristes, de mucha angustia por parte de los trabajadores del ámbito estatal y donde claramente se ha expresado que para poder llevar adelante estas políticas, necesitan de un estado policial”, sostuvo la entrevistada. “Han tenido que militarizar todos los espacios de trabajo estatal, lo cual demuestra que sin represión, este tipo de políticas donde se destruye el Estado no se pueden llevar a cabo”, complementó.

Por otro lado, la ex ministra de trabajo señaló: “Cuando no hay plata, hay que tener cuidado de no estar cuidando los centavos y perdiendo los pesos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “por cuidar los centavos, estamos perdiendo enormes capacidades que después son años para poder reconstruir”.

“En relación al sobredimensionamiento, es algo que puede existir en algunos ámbitos pero requeriría un análisis muy pormenorizado y la verdad esa no parece ser la inteligencia que ha llevado adelante esta política”, expresó Olmos. A modo de cierre, aseveró que, “parece que lo que están haciendo en el Estado es cortar de manera irracional, cortan cabezas, pies y no están cuidando la eficiencia”.