La expectativa del mercado inmobiliario en cuanto a los préstamos hipotecarios: “Tenemos que estar de cada 100 operaciones 30 con crédito”

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Daniel Zampone, conversó con Canal E y se refirió a que el mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de transición tras el impulso que generaron los créditos hipotecarios en 2025.

Daniel Zampone destacó el impacto positivo que tuvieron los créditos en la actividad: “Veníamos hasta octubre del 2025, de cada 100 operaciones 20 se hacían con crédito”. Sin embargo, tras el proceso electoral, el mercado evidenció una desaceleración: “Después de las elecciones vimos que hubo un parate y ese parate particularmente lo sentimos en enero y en febrero”.

Quién predomina el mercado de los créditos hipotecarios

En este contexto, el Banco Nación se posiciona como actor dominante. “Hoy el 94% del mercado lo tiene en Nación, cada 100 créditos 94 lo da Nación”, planteó. Además, valoró las mejoras en el acceso a la información: “Vos directamente te metes ahí y vos ya sabés que todas las propiedades que están ahí ya son apto crédito”.

A pesar del freno reciente, el sector mantiene expectativas optimistas. En este contexto, Zampone anticipó que, “si vos me preguntás cómo veo el panorama de este año, lo veo muy bien para mayo/junio”. Incluso proyectó una mayor participación del crédito en las operaciones: “Tenemos que estar de cada 100 operaciones 30 con crédito”.

Momentos clave para adquirir una propiedad

Asimismo, analizó los ciclos del mercado inmobiliario: “Hubo dos momentos en este siglo que fueron muy claros para la compra, que fue el 2001 y el 2020”. En ambos casos, los precios sufrieron fuertes caídas: “Los precios bajaron 45-50%”.

En cuanto a las preferencias del mercado, el entrevistado señaló que el segmento en pozo todavía no muestra dinamismo. “Hoy el pozo todavía no se reactivó, porque hoy no te conviene comprar pozo, no es negocio”, expresó.

En cambio, recomendó enfocarse en otras opciones: “Yo hoy lo que te recomiendo es una propiedad a estrenar o usada”. Además, identificó una tendencia clara en la demanda: “La vedette del mercado sigue siendo los ph”.