El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, analizó en Canal E que la provincia de Buenos Aires impulsó la licitación del tramo 5 del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una obra clave de infraestructura hídrica que busca mitigar inundaciones y mejorar la productividad agropecuaria en más de 17 millones de hectáreas.

“Es un proyecto de larga data, sin ninguna duda, que tuvo algunas obras incipientes a finales de los 90, pero que realmente comenzó fuerte como tal a partir de los primeros años de los 2000”, explicó Javier Rodríguez.

Cuánto se extiende la obra

Asimismo, subrayó la magnitud del emprendimiento: “Cuando se habla del movimiento de tierra, para tener una comparación, es el doble del movimiento de tierra del Canal de Panamá”. En total, el Salado recorre 530 kilómetros, y el tramo 5 representa cerca del 18% final, con 90 kilómetros que van desde Alberti, atraviesan Chacabuco y finalizan en Junín, en la Laguna Carpincho.

La licitación ya fue publicada en el Boletín Oficial. “Ahora se tienen que presentar los oferentes hasta febrero, y se espera que si todo el proceso funciona de manera adecuada, antes del fin de año van a estar las máquinas trabajando en este tramo 5, que va a llevar unos 700 días de obra”, precisó Rodríguez.

Los detalles del financiamiento

La inversión total asciende a 138 millones de dólares, con un esquema mixto de financiamiento. “Unos 110 millones de dólares están cubiertos por el Banco Internacional”, detalló, y remarcó que, “estas obras de esta magnitud requieren de este tipo de financiamiento para hacerlas posibles”.

El entrevistado destacó la decisión política de avanzar con la obra: “Acá, por supuesto, está la decisión muy clara de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de avanzar con este tipo de obras que son fundamentales”.

La cuenca del Salado abarca más de la mitad de la provincia de Buenos Aires, superando incluso la superficie de Córdoba. “Toda la cuenca del Salado son 17 millones de hectáreas, más de la mitad de la provincia de Buenos Aires”, indicó.