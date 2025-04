El economista del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata, Leo Tornarolli, analizó para Canal E la reciente baja en los índices de pobreza e indigencia en Argentina según los datos del INDEC y resaltó que se debe a varios factores, no únicamente ante la reducción de la inflación.

"La baja respecto al principio del año es clara y esperable. En procesos donde la inflación empieza a caer, normalmente vemos una rápida disminución en la pobreza", explicó Leonardo Tornarolli. Sin embargo, advirtió que, "podemos discutir si la magnitud exacta de la caída es de 16, 14 o 12 puntos", ya que la metodología de medición puede ser sensible a factores como la inflación.

Luego, manifestó que la reducción de la pobreza está directamente ligada a la caída de la inflación: "La pobreza no se mide con la inflación general, sino con una canasta específica de bienes y servicios esenciales. Desde mayo de 2024, la inflación en estos bienes fue incluso menor que la inflación general, lo que agregó un efecto extra a la reducción de la pobreza".

No obstante, advirtió que, "todavía no hay un impacto en la pobreza debido a una mejora en el mercado laboral, ya que el empleo no creció significativamente".

Políticas del Gobierno y su efecto en la pobreza

Sobre las políticas sociales implementadas, como la eliminación de intermediarios en la distribución de planes y el aumento en la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, Tornarolli consideró que, "fue un acierto duplicar el monto de los planes desde el inicio". Sin embargo, matizó su impacto: "Si bien ayudaron a contener la indigencia, su efecto en la reducción de la pobreza fue menor, quizás de solo un par de puntos".

Uno de los aspectos más relevantes en la economía actual es el bajo nivel de consumo. "La reducción de la pobreza es compatible con la caída del consumo, ya que esta última se mide en toda la población y afecta especialmente a los sectores no pobres, que vieron encarecidos servicios como electricidad, gas y transporte". A su vez, remarcó que si la estabilidad económica se mantiene, "2025 podría ser un año de crecimiento económico, aunque moderado".

El debate sobre los números que celebra Javier Milei

En respuesta a la afirmación del Presidente Javier Milei de que "10 millones de personas salieron de la pobreza", el economista fue escéptico: "Es una exageración. Si bien hubo una mejora, muchos hogares siguen estando cerca de la línea de pobreza y dependen de la estabilidad económica".

Sobre las perspectivas de pobreza en 2025, comentó que, "el primer trimestre mejoró un poco más" y que "el año cerrará con un índice de pobreza a la baja, aunque no drásticamente". Sin embargo, subrayó que, "para una reducción sostenida es fundamental que Argentina vuelva a crecer".