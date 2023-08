Liliana Franco: "Las medias que anunció el Gobierno no tienen nada que ver con lo que pide el FMI"

El Gobierno anunció este domingo 27 una serie de medidas económicas para aliviar a empleados públicos y privados de los efectos de la inflación. Aunque la periodista Liliana Franco en dialogo con Canal E informó que lo anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa va en contraposición a lo que solicitó el Fondo Monetario Internacional para autorizar los desembolsos de dólares a la Argentina.

Qué le pide el FMI a la Argentina

Respecto a las medidas que anunció Massa, Franco aseveró que "no está enmarcado dentro del staff report del Fondo" y que "en esas 111 páginas el FMI pide una reducción del 11% del gasto público, pide que se bajen un 5% los salarios de los empleados públicos y pide contener los aumentos de las jubilaciones". "O sea que las medidas que anunció ayer el Gobierno no tienen nada que ver con esto".

No obstante, "Hay un pequeño capítulo donde habla de "Becas Progresar, que implican un 0,4% del PBI, pero no parece que tengan nada que ver con estas medidas", comentó la periodista.

Para la entrevistada: "Lo creo que pasó es que tomaron los 7.500 millones de dólares, le pagaron a quienes había que pagar y no le atendieron más el teléfono al Fondo, porque todas estas medidas son contrarias al espíritu del staff report que plantea una series de desafíos de acá a noviembre".

Para el FMI la inflación caerá al 5% después de agosto

"Hay una serie de cosas raras del staff report, porque plantean que la inflación de agosto va a estar entorno al 10%, pero luego de agosto en adelante la inflación va a estar por debajo del 5%", detalló Franco. Luego añadió: "No me dan los cálculos, técnicamente no se como podría producirse ese efecto por el cual la inflación disminuya por debajo del 5 por ciento".

Además, la periodista explicó que, "el ministro de Economía es candidato a presidente y encima cualquier economista sabe que es año electoral y que en estos años hay un relajamiento del gasto público".

Para la entrevistada: "La economía tiene una fragilidad tal que cualquier brisa la tumba". "Las medidas que se tomaron pueden generar cierto bienestar, pero no nos engañemos son inflacionarias".

"Las medidas que anunció Sergio Massa lo que buscan es palear la devaluación, que a mi juicio estuvo mal hecha", sentenció Liliana Franco.

Por qué el Fondo le sigue dando plata a Sergio Massa

La periodista explicó que para ella, el FMI sabe muy bien que el candidato de Unión por la Patria tiene ambiciones políticas y que va a continuar con medias como las ya anunciadas, pero "el Fondo no quiere ser responsable de una nueva crisis en Argentina".