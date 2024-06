Liliana Franco sobre el swap con China: “Va a haber un acuerdo”

Una de las mayores incertidumbres a nivel económico que se viene apreciando en Argentina es la definición de swap con China, es decir, si finalmente habrá un acuerdo entre las partes. Ante este panorama, este medio se contactó con la periodista, Liliana Franco, en función de desarrollar esta información.

“En cuanto al swap están negociando con los mejores negociadores del mundo como son los chinos, en un contexto donde China no se siente muy bien tratado por el Gobierno argentino a nivel político”, comentó Liliana Franco. “Las negociaciones continúan en buenos términos entre las 2 entidades monetarias, el Banco Central argentino y el chino”, agregó.

Las definiciones del swap chino

Posteriormente, Franco planteó: “Si va a haber un acuerdo, los chinos hasta último minuto van a estar pidiendo dentro de lo que puede un presidente del Banco Central comprometer porque acá se mezcla la parte política”. Luego, manifestó que, “desde el punto de vista del swap, debería ser un trámite administrativo, Argentina está en mejores condiciones para honrar un compromiso, lo mismo con el FMI ya que se sobrecumplieron las metas”.

“Casi un mes exactamente se tomó el directorio del Fondo Monetario para aprobar la revisión que sobrecumplió las metas, cuando a la administración anterior le ha aprobado en menos tiempo”, sostuvo la entrevistada. “Pasa con el Fondo porque de alguna manera tiene un cuestionamiento implícito a sus recomendaciones y a sus programas”, complementó.

El fracaso de los planes del Fondo Monetario Internacional

Por otro lado, la periodista señaló: “Resulta que lo que recomienda el FMI nunca se logra y lo que no recomienda, es decir, el uso de este plan de estabilización, se logra, algo técnicamente con el Fondo no anda funcionando”. A su vez, remarcó que, “se pasó 30 años recomendando planes para estabilizar la economía, que no solo no se cumplían, sino que en muchos casos derivaban en crisis”.

A modo de cierre, Franco expresó: “China finalmente va a renovar ese swap, pero los chinos nos hacen saber su malestar en otras cosas que no tiene estrictamente que ver con el tema del swap, va a ser difícil que un instrumento que se otorgó a Argentina hace más de 20 años no se renueve ahora”.