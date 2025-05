Denuncian que el blanqueo del 2023 “no tuvo mucho efecto sobre la economía real”

Con el fin de analizar un contexto de fuerte expectativa por las medidas económicas para estimular el uso de dólares no declarados, este medio se puso en comunicación con el economista, Jonatan Loidi, quien hizo hincapié en los mensajes del Gobierno y sus posibles impactos sobre la economía real.

Jonatan Loidi subrayó que el objetivo del oficialismo es “dar certidumbre” y reforzar reservas con los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. “Hay una señal detrás de la señal, que es: ‘nosotros hicimos nuestra parte del trabajo, ahora hagan la de ustedes’, es decir, empiecen a invertir”, explicó.

A su vez, reconoció que este plan no es una idea completamente nueva. Ya en 2023, un blanqueo logró ingresar unos USD 20.000 millones. Sin embargo, advirtió: “Eso no tuvo mucho efecto sobre la economía real. Si todo ese dinero estaba disponible y no se utilizó, ¿por qué habría de pasar ahora?”.

La necesidad de inversión real

Según Loidi, la diferencia está en una “variable de oportunidad”. “Permite que inversores pequeños, dentro del estándar que significa tener USD 100.000, puedan blanquear dinero e ingresarlo al sistema”, indicó. Luego, manifestó que esto ya tuvo un efecto parcial: “Si mirás el mercado inmobiliario, las operaciones crecieron, sobre todo en los segmentos de menor valor”.

Pero, al mismo tiempo, remarcó que eso no alcanza para reactivar el país: “Queremos ver inversión real, en maquinaria, en infraestructura. Esa es la inversión que genera trabajo”.

La microeconomía en pausa

Más allá de los anuncios, el economista fue crítico respecto de la falta de reformas estructurales: “El Gobierno ha sido claro en buscar estabilidad, pero lo que se necesita ahora es una baja importante de impuestos y previsibilidad de mediano plazo para que lleguen las inversiones relevantes”.

También cuestionó la diferencia entre comunicación y acción: “Hay muchos anuncios de grandes inversiones, pero cuando empezás a mirar en detalle, faltan años para que se concreten. Mientras tanto, la microeconomía sigue en pausa”.