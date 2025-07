“Los depósitos en dólares totales aumentaron 2.633 millones de dólares”, afirmó una economista

La economista y especialista en mercados de capitales, Adriana Marinelli, dialogó con Canal E y se refirió al comportamiento de los ahorristas tras los pagos de los Bonares y Globales, la suba de los depósitos en dólares y las presiones cambiarias de corto plazo.

“Hay una presión con la cual el Gobierno evidentemente está dispuesto a pagar más tasa para contener de alguna forma el dólar para que no siga subiendo al techo de la banda”, explicó Adriana Marinelli.

Cuál fue la reacción de los inversores

Luego, detalló que tras el pago de los bonos soberanos, muchos inversores optaron por mantener el dinero en cuentas a la vista. “Eso es palpable, es visible. En el total, más o menos, en un mes, los depósitos en dólares totales aumentaron totales, privados y públicos, 2.633 millones de dólares”, describió.

Marinelli también explicó que, “algunos, más conservadores, hicieron un ´wait and see´ y pusieron caución a siete días. Otros reinvirtieron en los mismos Bonares y Globales, los más largos, los que tienen más upside”. También hubo quienes “fueron a pesos y a LECAPs, sobre todo con el upside que tienen estos últimos días, debido al aumento de tasas de la última licitación”.

Los bancos siguen pidiendo declaración jurada ante la llegada de dólares en efectivo

Ante la polémica por los dólares en efectivo que muchos bancos se resisten a aceptar sin justificar origen, resaltó: “Hubo un post que contestó el ministro Caputo, diciendo que los bancos siguen pidiendo las declaraciones juradas. Cierto es que las piden de forma voluntaria”.

Sobre la misma línea, la economista comentó que esto se debe a normativas internas y de organismos reguladores: “Normativas de la UIF, manuales internos de control de los bancos y manuales de riesgo”. Y agregó: “El secreto fiscal te ampara. Esto fue siempre, el secreto fiscal siempre existió. Lo que pasa es que en los últimos años, por las normativas de la UIF, se hacía muy engorroso cumplir con todos estos requerimientos”.

En este sentido, recalcó que el pedido no es automático: “El pedido ahí es voluntario, no me dice, dame la declaración. Dámela voluntariamente, bajo una cápita de voluntariedad y, obviamente, de confidencialidad”.