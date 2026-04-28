Luis Secco: “El clima en general de negocio de la Argentina está mutando y hay más desconfianza”

El economista, Luis Secco, habló con Canal E y analizó la dinámica del mercado cambiario, el impacto de la flexibilización parcial del cepo, el comportamiento de los ahorristas y el deterioro en los indicadores de confianza.

Luis Secco relativizó inicialmente el dato de compras por más de USD 33.000 millones desde la flexibilización del cepo, al señalar que “no todo es compra directa de billetes o giros al exterior” y que “fue muy fuerte en el entorno de las elecciones, ahora se redujo un poco, pero sigue siendo importante”. Según explicó, este fenómeno “indica que todavía hay muchos argentinos que siguen prefiriendo la compra de dólares para atesorarlos”.

El cepo cambiario sigue vigente

Uno de los principales focos estuvo puesto en que, pese a cierta apertura, las restricciones cambiarias siguen vigentes. En ese sentido, remarcó que, “siempre vale la pena recordar que seguimos con cepo” y advirtió que, “sería conveniente levantarlas cuanto antes” en referencia a las restricciones que siguen afectando a las empresas.

Sobre el destino de los dólares comprados por los argentinos, Secco planteó que, “tenés muy poco que queda dentro del sistema financiero”, mientras que destacó que, “los depósitos en dólares, están básicamente estancados”.

Se agiganta la brecha entre el dólar oficial y el CCL

A su vez, destacó una señal de alerta en la evolución del contado con liquidación: “Empieza a ser la apertura de la brecha de nuevo”. Y subrayó: “La brecha que había caído al 2% entre el contado con liquidación y el dólar oficial está arriba del 7%, casi en el 8%. O sea que se cuadruplicó”.

Para el entrevistado, esa dinámica refleja un comportamiento defensivo de los agentes económicos: “Empieza a haber algunos argentinos que están dispuestos a pagar un premio tratando de llevarse algunos dólares al exterior”.

Por otro lado, vinculó la demanda de cobertura con un deterioro en la confianza. “Yo creo que el clima en general de negocio de la Argentina está mutando y hay más desconfianza”, sostuvo.