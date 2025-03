Markarian: "La falta de consenso en el Congreso impide encontrar soluciones a la crisis de los jubilados”

A menos de un mes de que se cierre la moratoria previsional, el debate sobre las jubilaciones sigue pendiente en el Congreso argentino, mientras los jubilados enfrentan un panorama incierto y cargado de dificultades.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Norberto Markarian, abogado previsionalista, quien expresó que el panorama para los jubilados es cada vez más preocupante.

“La desaparición de las moratorias es uno de los puntos más críticos”, añadió y mencionó que estas leyes han permitido que quienes no pudieron realizar los aportes correspondientes durante su vida laboral puedan acceder a la jubilación, “pero la moratoria vigente terminará el 23 de marzo de este año”.

El abogado explicó que, hasta esa fecha, aquellos que aún no han logrado inscribirse deberán recurrir a métodos alternativos, como enviar una carta documento a ANSES para solicitar un turno. A partir de entonces, las opciones se reducen considerablemente, y solo quienes no cuenten con los aportes necesarios hasta septiembre de 1993 podrán regularizarlos mediante la ley 24.476, con un costo mensual de 75 pesos.

Los aportes altos y la incertidumbre sobre la ley 27.705

Otro tema central en la conversación es la ley 27.705, que establece un costo de 27.000 pesos mensuales para aquellos que deseen ingresar a la moratoria. Sin embargo, Markarian advirtió que, aunque esta ley sigue vigente, su futuro está en el aire. "No sabemos hasta cuándo podrá mantenerse esta ley. Los que puedan pagar las cuotas por adelantado deberían hacerlo, ya que la moratoria podría caducar en cualquier momento", aseguró.

Además, señaló que las personas que adhieran a esta moratoria deberán pagar mes a mes. En caso de que no logren cumplir con los pagos, no podrán acceder a los beneficios completos de la jubilación. De hecho, el pago de la moratoria no garantiza que al jubilarse se reciba una pensión completa. En cambio, los jubilados serán sometidos a rigurosos controles patrimoniales, lo que podría reducir aún más sus ingresos.

La falta de consenso político y el futuro incierto

La cuestión de las jubilaciones y las moratorias debe ser tratada nuevamente en el Congreso de la Nación, pero según Markarian, el contexto político no augura un futuro positivo. "Lo que veo en el Congreso es una gran mezquindad. No se ponen de acuerdo ni en los problemas más fundamentales como el transporte, la luz o las jubilaciones", comentó.

“La falta de consenso y la pelea por obtener beneficios para diferentes provincias son obstáculos importantes para resolver la situación de los jubilados”, agregó.

El entrevistado también señaló que el objetivo del gobierno parece estar centrado en alcanzar el déficit cero, sin considerar las necesidades de los jubilados. "El gobierno sigue insistiendo en este tema, pero no se ve un interés real en mejorar la situación de los jubilados", afirmó. Para el abogado, solo un milagro podría cambiar el curso de esta situación. "Ojalá que algo cambie, pero por ahora no veo solución", afirmó

El impacto de la pobreza sobre los jubilados

Finalmente, Markarian reflexionó sobre las consecuencias de estas medidas para los jubilados, quienes se ven obligados a sacrificar derechos adquiridos a lo largo de los años:"Los jubilados están perdiendo las conquistas que lograron durante mucho tiempo".