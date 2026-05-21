Nueva ley de biocombustible: “El oficialismo ha presentado un proyecto superador a la actualidad”

El director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, habló con Canal E y apoyó el proyecto oficialista para reformar la ley de biocombustibles y aseguró que la iniciativa representa un cambio profundo frente al esquema vigente.

Durante el análisis del plenario de las comisiones de PyMEs y Comercio en Diputados, Patrick Adam sostuvo que, “el oficialismo ha presentado un proyecto superador a la actualidad”.

Desde el sector consideran a la ley actual obsoleta

Además, cuestionó duramente la ley vigente: “Nosotros estamos hundidos con una ley que se llama número 27.640, que regula la actividad, digamos una suerte de planificación soviética, donde te dicen cuánto tenés que producir, qué tenés que hacer, a qué precios se va a vender”.

Adam explicó que el nuevo proyecto introduce un esquema más competitivo y flexible para el sector. “Acá se desregula, se fomenta la competencia y se propone un camino de crecimiento”, afirmó.

Cómo puede influir un mercado libre para la producción

En ese sentido, remarcó la importancia de elevar el porcentaje obligatorio de mezcla: “El aumento del corte del 12 al 15% es muy importante”. Sin embargo, aclaró que el punto más relevante es la posibilidad de avanzar hacia un mercado abierto: “Es muy importante que arriba de ese corte obligatorio haya un mercado libre, en donde el consumidor elija soberanamente si consume más etanol o no”.

El entrevistado señaló que el modelo apunta a replicar experiencias exitosas como la de Brasil. “Brasil tiene un mercado obligatorio y por encima de ese mercado obligatorio tiene 20 puntos de mercado libre”, explicó. Y agregó: “Nosotros queremos trabajar en ese mercado libre y ganar espacio en producción y ventas”.

Sobre el impacto del nuevo esquema en los precios, aseguró que el bioetanol ya compite favorablemente frente a los combustibles fósiles. “El bioetanol argentino es competitivo”, afirmó.