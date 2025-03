Pablo Ferrari, sobre las negociaciones con el FMI: "Es difícil afirmar que no se incrementará la deuda"

Con el fin de advertir las medidas cambiarias que pueden traer turbulencias económicas y sociales para Argentina, Canal E se comunicó con el economista Pablo Ferrari, quien abordó con cautela las recientes declaraciones del presidente Milei sobre la posible llegada de fondos del Fondo Monetario Internacional.

El entrevistado aseguró que el gobierno podría estar subestimando el impacto de los cambios en el esquema cambiario, el cual, según los trascendidos, podría incluir un sistema de bandas para el tipo de cambio.

Ferrari destacó que, si bien el gobierno reconoce que este acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, aún es prematuro hacer una evaluación completa debido a la falta de detalles sobre los montos y los requisitos del acuerdo. "Es probable que se ajuste el tipo de cambio, lo que impactaría directamente en los precios", aseguró el entrevistado, mencionando las advertencias previas de figuras como Domingo Cavallo sobre los efectos de un ajuste cambiario cercano a las elecciones.

¿Un aumento de la deuda o solo un cambio interno?

En cuanto a la afirmación del presidente de que el préstamo no generaría más deuda, Ferrari fue tajante: "Es difícil afirmar que no se incrementará la deuda". Según el economista, aunque los fondos ingresen al país, no hay manera de evitar un aumento del endeudamiento.

Además, explicó que, incluso si el neteo de las deudas se realiza entre el Tesoro y el Banco Central, el Estado argentino incrementaría su endeudamiento general. "Si se ingresan dólares, sin importar cómo se distribuyan internamente, la deuda se incrementa", comentó Ferrari, refiriéndose a la contradicción en las declaraciones oficiales del gobierno.

El desafío del superávit fiscal: ¿una estrategia sostenible?

El economista también analizó el objetivo del gobierno de lograr un superávit fiscal en 2025. Si bien reconoció que las medidas adoptadas por el gobierno, como recortes en el sector público y en jubilaciones, buscan reducir el gasto, se mostró escéptico sobre la sostenibilidad de estas políticas.

"Es un misterio saber si es sostenible", afirmó, recordando los colapsos económicos de años anteriores, como el de 2001, cuando parecía que la situación era manejable, pero de repente se desbordó. Ferrari advirtió que, además de los ajustes fiscales, el escándalo de $Libra y la falta de mejoras económicas podrían generar tensiones sociales y políticas que desestabilicen la situación.

El FMI y la confianza del mercado: ¿qué esperan los inversores?

Respecto al impacto del acuerdo con el FMI en la confianza del mercado, Ferrari destacó que el mercado está expectante, pero que los detalles del acuerdo son clave. "La pregunta es si entrarán suficientes dólares y cómo se usarán esos fondos", dijo.

Además, destacó que si el gobierno no puede intervenir en el tipo de cambio bajo el nuevo esquema de bandas, es probable que veamos una devaluación gradual que afecte la inflación. Este panorama podría generar desconfianza, ya que el gobierno está centrado en la desaceleración de los precios, pero la subida del tipo de cambio podría contradecir esta estrategia.

El riesgo de financiar la fuga de capitales

Finalmente, Ferrari alertó sobre un posible riesgo asociado al uso de los fondos provenientes del FMI. Recordó el antecedente de la gestión de Mauricio Macri, donde los fondos del FMI se utilizaron en gran parte para financiar la fuga de capitales. "El FMI tiene prohibido financiar la fuga de capitales, pero eso podría suceder de nuevo. 'El FMI puede generar turbulencias cambiarias en Argentina', advirtió.