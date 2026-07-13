El economista, Roberto Cachanosky, analizó para Canal E el panorama económico tras el pago de la deuda en dólares y sostuvo que, más allá de la baja del riesgo país y el superávit fiscal, el próximo gobierno recibirá una serie de problemas estructurales vinculados a la infraestructura, el sistema previsional y el empleo registrado.

Roberto Cachanosky cuestionó la composición del ajuste fiscal y afirmó: "La baja del gasto público está basada en una gran licuación por un lado, el no mantenimiento de rutas, etcétera, menos transferencias a las provincias y ese tipo de cosas".

El impago a ciertos sectores se acumula como deuda en el Estado

Además, señaló que el Estado continúa acumulando obligaciones pendientes con proveedores: "Es deuda flotante, o sea, compro pero no pago".

Como ejemplo, Cachanosky mencionó la situación del sistema ferroviario: "Los proveedores del sector ferroviario no están cobrando, y en algunos casos le estamos ofreciendo un bono para poder pagarles con eso".

La economía real sigue en caída

Si bien reconoció la mejora financiera, advirtió que el impacto sobre la población todavía no se percibe. "La gente no está viendo resultados en su bolsillo", resumió. En ese sentido, explicó que el clima social cambió respecto de los primeros meses de gestión: "Ahora me paran y me dicen, ¿y esto cómo termina? Estamos mal, no llegamos a fin de mes, etcétera. Pero no quiero que vuelva a existir".

Para el entrevistado, el comportamiento electoral no depende de variables financieras. "La gente vota por lo que siente. ¿Estoy progresando o no estoy progresando? ¿Llego a fin de mes o no llego a fin de mes? ¿Tengo trabajo o no tengo trabajo?", afirmó. Y agregó que, "es muy difícil que la gente diga, ah, bueno, sí, entonces yo voy a estar mejor" porque el Gobierno pagó los bonos o bajó el riesgo país.

Uno de los principales ejes fue el crecimiento del empleo no registrado. "Subió el empleo informal, bajó el empleo formal y el neto es que aumentó", describió. A partir de ese dato planteó una preocupación fiscal de largo plazo: "Si aumenta el empleo informal, ¿cómo es el flujo de ingresos hacia el sistema previsional? ¿Positivo o negativo? Negativo. Bueno, entonces, tenés un problema en el flanco fiscal".