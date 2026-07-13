Miguel Ponce advirtió que Estados Unidos y China libran "una guerra por la hegemonía mundial" en Ormuz

El recrudecimiento del conflicto en el Estrecho de Ormuz volvió a generar tensión en los mercados internacionales. Para Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, el escenario cambió drásticamente tras la caída de los entendimientos entre Estados Unidos e Irán y las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre el control del paso marítimo más estratégico para el transporte mundial de petróleo.

Ponce sostuvo que "se ha caído definitivamente ese memorándum, se ha caído... el conflicto ha escalado a niveles que no se pensaban", al tiempo que remarcó que la incertidumbre ya se refleja en la cotización del crudo. "El petróleo ya vuelve a superar los 80 dólares el Brent y la incertidumbre se apodera de los mercados", afirmó.

La incertidumbre vuelve a dominar los mercados

El especialista cuestionó además la propuesta de Estados Unidos de cobrar un reembolso del 20% por garantizar la seguridad del estrecho y explicó que una medida de ese tipo implicaría costos muy superiores a los peajes que, según distintas versiones, podría imponer Irán. "Una tarifa del 20% estaría saliendo alrededor de 30 millones de dólares por petrolero", ejemplificó.

A su juicio, los principales perjudicados por esta situación serían Europa y China, en el marco de una disputa geopolítica mucho más amplia. "Se está dando una guerra entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial que se expresa precisamente en el control de los estrechos", señaló.

Más presión sobre los precios y la inflación global

Respecto de las consecuencias económicas, Ponce aseguró que el impacto ya comenzó a trasladarse a los mercados internacionales. "Los commodities están yéndose hacia arriba todos", afirmó, al explicar que el encarecimiento de los fertilizantes, los seguros marítimos y los fletes repercutirá sobre las cadenas de abastecimiento y los costos de producción.

En el caso de Argentina, indicó que el efecto se verá especialmente en el aumento del precio de la urea y otros insumos esenciales para la próxima campaña agrícola, además del incremento de los costos logísticos.

El especialista también advirtió que este escenario volverá a colocar la inflación en el centro de la agenda internacional y se combinará con un contexto político complejo en Estados Unidos, de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Como síntesis del momento geopolítico, Ponce recurrió a una reflexión de Antonio Gramsci para describir la transición global: "El viejo mundo resiste a morir cuando todavía el nuevo mundo no ha nacido. Y claro, en el intervalo aparecen los monstruos."