Miguel Ponce cuestionó el discurso de Trump: "Quien en realidad controla el Estrecho de Ormuz es Irán"

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, pasó por Canal E y se refirió al conflicto entre Estados Unidos e Irán, la disputa por el control del Estrecho de Ormuz y las consecuencias que la crisis energética puede generar sobre la economía mundial y la Argentina.

Ponce sostuvo que Trump buscó transmitir tranquilidad a los mercados: “Necesitaba tranquilizar la apertura en las bolsas cuando todo el mundo a esta altura da por sentado de que quien en realidad controla, por más que Trump haga las declaraciones que haga, es Irán”.

Irán y Estados Unidos no tienen conversaciones para un alto al fuego

Asimismo, explicó que la incertidumbre volvió a crecer después de que Irán negara conversaciones para extender el alto el fuego: “No tiene ninguna charla, que no están hablando porque Estados Unidos ha violado el tratado de alto el fuego”. En consecuencia, advirtió que, “vuelve a subir la incertidumbre y el impacto económico”.

Uno de los principales problemas es la reducción del tránsito petrolero por Ormuz. Ponce destacó la magnitud del cambio: “Pasaban 20 millones de barriles diarios. Hoy están pasando apenitas más de dos”.

La situación también afecta a las rutas alternativas. Según explicó, las opciones planteadas para evitar el estrecho no lograron compensar la caída del flujo, mientras que en el Mar Rojo “los hutíes están trabajando sobre el Estrecho de Babel Mandel y han alterado, diríamos, el ritmo”.

Preocupación por una fuerte suba en el precio del petróleo

A esto se suma la preocupación por las reservas estratégicas de petróleo. El entrevistado señaló que, “esta caída de las reservas implica un crudo, ¿a cuánto está en la primera plana de alguno de los diarios económicos europeos de hoy? 140 dólares en otoño”.

Para Argentina, el escenario internacional presenta riesgos, pero también una posibilidad de crecimiento como proveedor energético. En este sentido, explicó que, “esta incertidumbre geopolítica ha achicado, ha estrechado los mercados y está reforzando la importancia del suministro fiable”.