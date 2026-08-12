"Estamos en la misma situación que en la crisis del 2001 en términos de mora": Kelly Olmos habló en QR!

Kelly Olmos, diputada nacional de Unión por la Patria, estuvo en el programa QR! de Pablo Caruso y habló del endeudamiento de la sociedad argentina, afirmando que “estamos en la misma situación que en la crisis del 2001 en términos de mora”.

La legisladora comenzó diciendo: “Ellos dicen: es un tema de acuerdo entre privados. De ninguna manera: es el impacto de la política que llevan adelante. Y para decirlo: ellos usan los salarios como ancla antiinflacionaria. Acá eso ya está tomando un término de tiempo tan extenso que afecta seriamente el nivel de ingreso”.

El endeudamiento de las familias frena el consumo, retrasa la recuperación y golpea fuerte en le interior del país

Para luego sumar: “Por otra parte, el tema de la fluctuación de las tasas: ellos de-ro-ga-ron la normativa que permite regularlas, y en lo que corresponde a sus tareas, que es la regulación de la liquidez, generaron etapas donde la tasa de interés se hizo explosiva, entonces, ellos encarecieron el crédito y ellos achicaron o reprimieron la evolución de los ingresos”.

Según la diputada, “la gente hace lo que puede cuando el pluriempleo no le alcanza necesariamente se tiene que endeudar. La gente es la víctima, ellos son los victimarios”.

La postura de Unión por la Patria en el Congreso sobre el endeudamiento

Consultada sobre qué se puede hacer desde la oposición en el Congreso, Olmos respondió: “Si fuéramos Gobierno podríamos ampliar el abanico de herramientas, pero teniendo en cuenta la situación lo que nosotros estamos planteando es regular la tasa, establecer además una renegociación de carácter obligatorio con eliminación de todo lo que se acumuló en término de intereses punitorios, estableciendo 90 días de gracia, revisando los cargos que se incorporaron y que no son justificables”.

Tras esa introducción, añadió: “Nosotros, dentro del marco del sistema, lo que planteamos es un mecanismo regulatorio y de quitas que permitan resolver. Estamos prácticamente en la misma situación que en la crisis del 2001 en términos de mora. Crisis del 2001. Es dramático”.

Cómo funciona la herramienta para consultar las deudas de los funcionarios públicos

Y luego explicó: “Está planteado tanto para el sector bancario como para el no bancario. En un caso, tanto bancario como financiero la autoridad es el Banco Central que tiene que supervisar frente a cualquier denuncia que todas las condiciones que hemos planteado que obligan al banco a ofrecer esta renegociación de quita de punitorios, plazos, todo lo que dije”.

Para detallar que “en el caso de lo no financiero y no bancario recuperamos una competencia que ellos eliminaron en comercio que es la defensa del consumidor y establecemos un mecanismo de mediación obligatoria prejudicial”.

La rebelión de los gobernadores contra Milei

Finalmente, la diputada habló de la rebelión de varios gobernadores que, hasta hace poco tiempo atrás, fueron aliados del oficialismo y hoy empiezan a tomar distancia de él.

“Yo creo que se agotó el federalismo de la mezquindad, pensar que una provincia se puede salvar sola, porque lo que se está afectando es todo el tejido social”, sentenció Olmos.