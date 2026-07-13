Kelly Olmos: "El conflicto con Gran Bretaña está muy vigente en el sentimiento de los argentinos"

En vísperas de un nuevo y siempre electrizante choque futbolístico entre la Selección Argentina e Inglaterra, el histórico sentimiento malvinero vuelve a ponerse a flor de piel. Sin embargo, más allá de la épica deportiva, la tensión real se traslada a los despachos del Congreso de la Nación. En una entrevista concedida a Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), la diputada nacional Raquel "Kelly" Olmos analizó el cruce de emociones que despierta el partido, pero alertó sobre una preocupante situación en el Atlántico Sur: la reciente e irregular incursión del patrullero oceánico británico HMS Medway en aguas jurisdiccionales argentinas.

Es dirigente política, licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella. Ejerció el cargo de ministra de Trabajo entre 2022 y 2023, designada por el expresidente Alberto Fernández. Actualmente se desempeña como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación del bloque Unión por la Patria, con mandato hasta 2029. Es, además, consejera nacional del Partido Justicialista y vicepresidenta del PJ en la Ciudad de Buenos Aires.

—Muy buenos días, Raquel. Jorge Fontevecchia la saluda. Un gusto volver a conversar con usted. Aquí la producción me dice que usted está muy comprometida con el tema de Malvinas, y el partido de la selección del próximo miércoles crea un clima malvinero. Me gustaría su reflexión sobre el tema.

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—¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Jorge, por llamarme. Bueno, la reflexión creo que nos abarca a todos los argentinos. Por un lado está la vocación, la voluntad, el sentimiento que tenemos todos de acompañar esta gesta que está haciendo la selección argentina, donde cada partido es una épica, indudablemente. Pero, claro, cuando hablamos de confrontar con Inglaterra siempre eso le da un contexto especial porque el conflicto que tenemos con Gran Bretaña permanece muy vigente en el sentimiento de todos los argentinos. En consecuencia, a los jugadores uno les pide profesionalidad, pero nosotros somos la hinchada y la hinchada cruza todas las emociones.

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—¿Hay algo desde el orden de la política que la Cámara de Diputados, por ejemplo, que usted integra, esté pensando hacer respecto de la política del gobierno nacional sobre Malvinas?

—Sí. Bueno, en este momento, en mi caso y el de otros compañeros con los que trabajamos conjuntamente, estamos acompañando una iniciativa del diputado Guillermo Michel que consta de dos cuestiones. Por un lado, un pedido de informes porque, como es de público conocimiento, ha habido una incursión de un patrullero oceánico inglés, el HMS Medway, que atravesó mar argentino cuando se desplazaba desde las Islas Malvinas hacia Punta Arenas, en Chile. La verdad que la información que tenemos de eso es muy contradictoria. Los ingleses dicen haber informado por los canales habituales y la Armada dice no haber tenido información al respecto, así que se está haciendo un pedido de informes para tener información precisa porque afecta la soberanía argentina en este campo, el campo de la reivindicación de nuestras islas Malvinas. Pero también un campo que hoy tiene una proyección estratégica especial, como es toda la situación de soberanía sobre el Mar Argentino y, nuevamente, la importancia que han adquirido determinados estrechos, como es el paso de Drake, a partir de la geopolítica que hoy nos atraviesa con la guerra entre Estados Unidos e Irán. Pero, a su vez también, porque esto puede ser un procedimiento lento, que tarde tanto que no agregue transparencia a un tema que debe ser aclarado con rapidez, le hemos pedido a la Comisión de Relaciones Exteriores que convoque a una reunión informativa donde el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Pestri, vengan e informen personalmente al Congreso sobre esta situación.

—Kelly, le mandamos un abrazo grande. Nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias.

—No, a ustedes por convocarme. Muy amable.