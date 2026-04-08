En “QR!”, Kelly Olmos advirtió: “El endeudamiento de las familias se vuelve una carga cada vez más pesada”

El endeudamiento de las familias y el impacto de la crisis económica fueron ejes centrales del debate en el programa “QR!” de Canal E, en el que la diputada nacional Kelly Olmos analizó la situación actual y lanzó fuertes críticas al modelo económico.

En diálogo con el conductor Pablo Caruso, la legisladora advirtió que el aumento de la deuda en los hogares está directamente vinculado con la caída del poder adquisitivo. “Cuando los ingresos se estancan o caen, el endeudamiento que servía para sostener el consumo se transforma en una carga cada vez más pesada”, explicó.

El endeudamiento en los hogares impacta en la imagen de Milei

Según detalló, el problema se agravó entre fines de 2024 y comienzos de 2025. En ese período, muchas familias recurrieron tanto al crédito bancario como a financiamiento no bancario —como billeteras virtuales o cuotas comerciales— para sostener gastos básicos.

En ese sentido, remarcó que los niveles de mora ya muestran señales de alerta. Mientras en el sistema bancario todavía se mantienen relativamente bajos, en el circuito no bancario alcanzan cifras mucho más elevadas. “Ahí está lo más grave: la mora puede llegar al 25% o incluso más”, señaló.

Olmos también apuntó contra el esquema económico del Gobierno nacional y aseguró que el deterioro salarial es el origen del problema. “Si los salarios no alcanzan, no hay tasa de interés que resuelva la situación”, sostuvo.

El sueldo no alcanza: más de la mitad de los hogares toma deuda porque no llega al día 20 del mes

Frente a este escenario, la diputada presentó un proyecto para regular el sistema de crédito, especialmente en tarjetas. La iniciativa propone poner límites a las tasas de interés, tanto compensatorias como punitorias, y establecer condiciones de refinanciación con topes en las cuotas.

“El Estado tiene que intervenir, porque esto genera un daño colectivo. No creemos que el mercado pueda autorregularse en este tema”, afirmó.

Además, cuestionó la estrategia del oficialismo para estabilizar la economía. Si bien reconoció la necesidad de controlar la inflación, marcó diferencias con el camino elegido. “No estamos de acuerdo con cómo se logró esta estabilidad. Se están hipotecando capacidades estratégicas del Estado”, advirtió.

Un economista remarcó que es preocupante que “nueve de cada diez hogares tienen deuda en Argentina”

En el plano internacional, Olmos expresó preocupación por el contexto global y el debilitamiento de la gobernanza. También hizo referencia a la desigualdad económica y al poder concentrado, al señalar que “hay niveles de desigualdad que la humanidad no había conocido”.

Por último, planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia pero con un programa claro. “Primero hay que ganar, y después construir un proyecto consistente que pueda transformar la realidad”, concluyó.

LB