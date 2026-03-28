El endeudamiento en los hogares impacta en la imagen de Milei

El ajuste no da respiro a la economía doméstica de los argentinos. Según el último relevamiento nacional del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), en marzo, casi el 92% de los hogares tienen deudas frente a solo un 8,3% que no. Este dato, cruzado por el dato que establece que la mitad de esas deudas (54%) fueron contraídas en 2025, asocia esta situación a la gestión presidencial de Milei. Analizando en profundidad, casi el 63% del total de deudas se contrajo en el lapso del actual gobierno.

En la misma línea, el último estudio de la consultora QMonitor arrojó que, en febrero pasado, el 61% percibía que su endeudamiento personal o familiar había aumentado mucho o bastante en el último año (un pico de la serie evolutiva en las últimas cinco mediciones), mientras que, apenas el 22% reportó una disminución (marcando el piso de la serie).

En tanto, la más reciente encuesta de consultora Tendencias detectó que 2 de cada 3 hogares (66,5%) está endeudado, con algunos matices: 15,2% muy, casi 27% algo y 24,4% con deudas “planificadas, manejables”. Por otro lado, 28,1% no tiene deudas. El promedio de las dos mediciones comparables (Ietse y Tendencias) arroja que el endeudamiento afecta a casi 80% del total de las familias.

A más corto plazo (lapso de los últimos 6 meses), consultora Zentrix reportó que más de la mitad de los argentinos (56,4%) tomó una deuda o crédito. De esa proporción, casi el 90% enfrenta dificultades de pago. Esto es consistente con un endeudamiento creciente a partir del segundo semestre de 2025 y con la suba de la morosidad financiera.

En ese marco de deudas contraídas durante el curso de la gestión Milei, por primera vez desde el cambio de gobierno, a fines de 2023, se invierte la atribución de responsabilidades sobre la situación económica del país. Hay una primera minoría de 47% que adjudica la crisis a las decisiones tomadas por el actual Presidente. No obstante, prevalece un casi 42% que considera que es culpa de la gestión de Alberto Fernández. Si bien la brecha de 5,3 puntos porcentuales desfavorable al oficialismo no resulta estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-3,5%, el giro es claro en la serie evolutiva desde enero de 2024 (el primero pleno del mandato libertario) y muestra la manera en la que la crisis económica impacta en la figura presidencial.

Ese cambio es más nítido en el informe de Tendencias: 43,3% atribuye más los problemas de la economía al gobierno de Javier Milei, frente a 33,3% que lo asocia a la herencia recibida. En este caso, el saldo desfavorable es de 10 puntos porcentuales, estadísticamente significativo dado un error muestral de +/-1,7%. Por otro lado, casi 15% divide las responsabilidades por la situación actual.

El endeudamiento es masivo y difícil de afrontar



Las encuestas nacionales recientes muestran niveles de deudas extremadamente altos, lo que refleja una fuerte presión sobre la economía doméstica. Por otro lado, ese endeudamiento es reciente y está asociado al contexto actual ya que una proporción significativa de las deudas se contrajo durante 2025 y 2026. Este es un indicio de que el fenómeno está directamente vinculado a la coyuntura económica vigente.

Este fenómeno de endeudamiento masivo aumenta la percepción de deterioro financiero en los hogares. La mayoría de los argentinos percibe que su nivel de endeudamiento creció y ha llegado a niveles pico. A punto tal que, de acuerdo a los consultados, esas deudas son difíciles de afrontar. Una gran parte de quienes las contrajeron recientemente tiene problemas para pagarla, lo que sugiere sobreendeudamiento que va de la mano con el aumento de la morosidad financiera. Sin lugar a dudas, este escenario actualmente plantea un giro en la opinión pública: esos encuestados atribuyen su situación económica al Gobierno actual.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman