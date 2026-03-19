Un economista remarcó que es preocupante que “nueve de cada diez hogares tienen deuda en Argentina”

El economista, Germán Romero, pasó por Canal E y se refirió a que el endeudamiento de las familias argentinas alcanzó niveles críticos según un nuevo informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas.

“El resultado, lamentablemente, es contundente. El resultado es que el 91,7% de los hogares están endeudados, tienen deuda”, afirmó Germán Romero. El relevamiento se realizó sobre una muestra federal: “Un informe, un relevamiento realizado con 4.200 encuestas efectivas en las 23 provincias del país más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Alarmante estadística de hogares endeudados

Asimismo, explicó que el problema no solo es la cantidad de familias endeudadas sino también el volumen de compromisos financieros que acumulan. “Nueve de cada diez hogares tienen deuda en Argentina”, remarcó.

Además, Romero detalló la gravedad de la situación: “Un 62%, seis de cada diez, acumula entre dos y tres deudas y un 23,5% tiene más de tres deudas”. Y advirtió sobre el impacto en la economía familiar: “Haciendo inviable la economía doméstica de ese hogar”.

Cuál es el principal motivo de endeudamiento

Sobre el origen del endeudamiento, explicó que, “las tarjetas de crédito son el principal motivo del endeudamiento, con un 35%”. Luego, mencionó otros compromisos financieros: “Sigue alquiler con un 10%”. También destacó el crecimiento del crédito informal: “Hay un fiado que es el 11%”.

Uno de los datos más preocupantes del informe es el destino del financiamiento. “El 61% se utilizó esa tarjeta y que hoy la deben, la usaron para alimentos, la compra de alimentos”, expresó el entrevistado.

Sobre la misma línea, marcó el cambio de tendencia respecto de años anteriores: “Hoy se usa para la supervivencia”. A su vez, planteó que, “las familias argentinas están afrontando un endeudamiento en espiral solamente o principalmente para alimentarse”.