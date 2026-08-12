"Le empeora la vida a la gente, achica a la clase media, hostiga a los sectores populares": Pablo Caruso cuestionó al Gobierno en QR!

Pablo Caruso hizo un editorial en su programa el programa QR! hablando de la crisis que vive el Gobierno y de lo que ocurre con Federico Sturzenegger, afirmando: “Milei es Sturzenegger”.

El conductor arrancó remarcando: “La sensación que tenemos con el equipo de QR! es que el Gobierno -o que toda la escena política en realidad- se está reacomodando después del golpe en la mesa que significó la derrota legislativa, política y social del Gobierno con lo que pasó con la ley de la propiedad privada. O alguien podría decir la victoria que tuvo un sector de la ciudadanía, un sector de la política, por sobre los intereses del propio Gobierno.

Sturzenegger, un quijote desregulador

Para luego sumar: “Y aquí hay un reacomodamiento muy necesario del Gobierno que está tratando de leer bien la escena, tratando de saber cómo seguir porque lo que viene es la cuenta regresiva hacia el clima electoral y tiene un montón de iniciativas el Gobierno que hay que ver cómo le impacta el clima que dejó todo lo que empezó con la bandera de la Selección Argentina sobre las Malvinas hasta la desmovilización de San Cayetano, esa escena queda de determinada manera que el Gobierno tiene que aprender a leer el momento en que está”.

"Sturzenegger es Milei"

Caruso remarcó: “Esto quiere decir que es otro momento y parece haber una situación hasta en la calle muy distinta que se refleja en las encuestas y hacia dentro del Gobierno. Hoy reunión de mesa política de tres horas, parece haber cierto desconcierto: '¿ché, que nos pasó?'. Y cómo se empiezan a repartir facturas. El punching ball parece ser el propio Federico Sturzenegger porque es el que lleva adelante las políticas de desregulación y desde los cambios en el personal, en los prácticos de los buques, hasta las bibliotecas, farmacia, todo donde hay que desregular ahí está Federico Sturzenegger”.

Caruso advirtió: “Entonces la sensación hoy es: 'che, la culpa es de Sturzenegger porque sale a hablar y explica mal'. Algunos le piden la renuncia, piden que lo rajen a Sturzenegger”.

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En ese punto, explicó: “Uno dice: 'che, pará'. Vos podés caerle a Patricia Bullrich porque no supo negociar con otros bloques en el propio recinto. Podés caerle a Adorni porque empiojó toda la escena, y la verdad es que Sturzenegger es Milei, es la representación de todo lo que para Milei es un sueño utópico. No hay Sturzenegger sin Milei”.

A continuación, señaló que “Milei, en términos políticos, es un dirigente que se excita con los proyectos que le lleva Sturzenegger. Cuánto más imposible es la escena de desregulación, Milei más lo celebra porque es como si él quisiera por el mundo diciendo lo hice yo. Y resulta que ahora el problema es Sturzenegger, pero insistimos: Sturzenegger es Milei”.

"El problema es el modelo"

Caruso advirtió: “Pero el problema es el modelo. Es un modelo que le empeora la vida a la gente, que achica a la clase media, que a los sectores populares los hostiga, es cruel, cierran las fábricas... toda la escena que se va construyendo es un problema específico del modelo, pero nadie lo va a reconocer así”.

Para luego advertir: “Personajes muy marginales en la vida política de la Argentina tienen la posibilidad de ser parte de la institución ejecutiva de un Gobierno porque vivimos en un momento distópico de la historia, pero cuando el modelo muestra su verdadera cara, entonces todo eso deja de ser fascinante, gracioso y hasta posible y todo empieza ser medido en su propio peso”.

Caruso reconoció: “No hay manera de entender como Sturzenegger, en general, ha ido por todos los medios de comunicación tan cómodo y liviano cualquier cosa sobre un montón de temas. Como pasó con los prácticos”.