Escenario complejo para el sector lechero: "Veníamos bastante retrasados respecto al ajuste del precio con la inflación"

El precio que reciben los productores de leche atraviesa un escenario complejo. Según explicó Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en comunicación con Canal E, el valor pagado al productor acumula un fuerte retraso frente a la inflación, mientras el consumo interno continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y las exportaciones absorben buena parte del excedente productivo.

Jorge Giraudo señaló que, “veníamos bastante retrasados respecto al ajuste del precio con la inflación” y precisó: “Cuando uno hace el acumulado anual con una inflación de 30 y una suba de 11 puntos en el precio, estamos mostrando ahí los 18 puntos de retraso que está teniendo en moneda constante el precio del productor”.

Creció la oferta de lácteos en el mercado doméstico

Según desarrolló, la situación responde a varios factores: “Esto es producto, digamos, de una menor recaudación, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional”. Además, advirtió que existe una sobreoferta: “Ha habido un crecimiento fuerte de la producción, gran parte se ha canalizado por el mercado externo, pero también ha habido una sobreoferta en el mercado doméstico”.

Respecto del mercado interno, Giraudo explicó que el consumo llegó a 188 litros per cápita en 2022 y sufrió una fuerte caída durante 2024: “El consumo en algunos meses en particular cayó 20%”.

Aunque posteriormente se recuperó, aclaró que, “volvimos a los niveles de 2022, pero con una estructura de consumo un poco diferente en función a que son productos más básicos”.

Las familias cambiaron la orientación de sus gastos

El problema central, según el director de OCLA, está en cómo se distribuyen los ingresos familiares: “La torta de ingresos de la población se está dirigiendo hacia otros gastos fijos, como son agua, gas, luz, transporte público, alquiler de la vivienda, y eso restringe el destino de recursos para el rubro de alimentos y bebidas”.

El mercado internacional logró absorber parte del excedente de producción y, de mantenerse la tendencia, anticipó que, “el año 2026, de continuar la situación como está hoy, va a ser récord histórico de exportaciones de lácteos”.