"Rechazo el término ‘campaña antiargentina’", afirmó Gabriel Puricelli en "QR!" al analizar la polémica en redes

El sociólogo y analista internacional Gabriel Puricelli cuestionó el concepto de "campaña antiargentina" al analizar las repercusiones internacionales que se generaron en redes sociales luego del Mundial. En una entrevista en el programa "QR!", de Canal E, sostuvo que ese término tiene un significado histórico específico y consideró que utilizarlo para describir la situación actual resulta inadecuado.

"Rechazo el término 'campaña antiargentina'", afirmó Puricelli ante una consulta del conductor Pablo Caruso. El especialista recordó que esa expresión fue utilizada por la última dictadura militar para desacreditar las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983, por lo que consideró necesario preservar ese significado histórico.

El impacto de los algoritmos en la discusión pública

Más allá del nombre elegido para describir el fenómeno, Puricelli sostuvo que la discusión debe entenderse en el contexto del funcionamiento de las plataformas digitales.

Según explicó, los algoritmos priorizan los contenidos que generan indignación y mayor interacción, amplificando publicaciones que, en muchos casos, antes quedaban limitadas a conversaciones privadas.

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"El algoritmo busca nuestra atención y nuestra indignación", señaló, al advertir que esa dinámica contribuye a multiplicar mensajes poco elaborados que rápidamente adquieren alcance global.

En ese sentido, pidió no sobredimensionar el impacto de algunos comentarios difundidos en redes sociales, aunque reconoció que el fenómeno merece un análisis más profundo por las categorías y prejuicios que pone en circulación.

Racismo, eurocentrismo y debate público

Durante la entrevista, el analista sostuvo que algunas críticas dirigidas hacia Argentina reproducen miradas eurocéntricas y trasladan de manera automática conceptos elaborados para otras realidades históricas.

A su juicio, existen categorías válidas para analizar sociedades con pasado colonial y economías esclavistas que no siempre resultan aplicables de la misma forma a otros contextos.

Sin embargo, también remarcó que esa discusión no debe utilizarse para negar la existencia de formas de racismo estructural presentes en la sociedad argentina, sino como una oportunidad para promover una reflexión más amplia y evitar respuestas simplificadas.

Críticas al Gobierno y advertencia sobre la desinformación

Consultado sobre el rol del Gobierno frente a la controversia, Puricelli consideró que un Estado democrático debería contribuir a ordenar el debate público, aunque sostuvo que la actual administración no está en condiciones de hacerlo por su propio posicionamiento frente a estos temas.

Además, advirtió que las redes sociales se han convertido en una herramienta que favorece la polarización y deteriora la calidad del intercambio democrático. "Las redes sociales vuelven a probar que son una máquina de envenenar el debate público", sostuvo.

Finalmente, llamó a reducir la velocidad con la que circulan este tipo de contenidos y pidió evitar contribuir a su difusión. "Lo más inteligente es quitarle velocidad a todo esto y no seguir alimentando el barco de la desinformación y de la indignación", concluyó.

LB