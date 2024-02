Subsidios: qué medidas se tomarán y cómo afectará en el transporte

El aumento del valor de los precios de los transportes públicos genera preocupación en la gente porque cada vez se torna más difícil afrontar esos gastos. Fuera del AMBA, los ciudadanos de las provincias desde hace tiempo deben pagar cifras altamente alejadas a las que se abonan en Capital y GBA.

Modificar precios

Para conocer en detalle lo que ocurrirá en las provincias con los aumentos del transporte público, Canal E se comunicó con el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Marcelo Rodio quien expresó que, “la situación que se vive es muy preocupante”.

“El Presidente Milei dio de baja al Fondo Compensador y esto hace que tengamos que retocar las tarifas de los transportes públicos”, explicó el entrevistado.

Diferencias de tarifas entre AMBA y Córdoba

Rodio contó que, “cerca de 330 mil millones de pesos se mando al AMBA entre diciembre, enero y febrero y al resto de las provincias 8 mil dólares” para los transportes públicos. Y continuó: “Al estar viviendo situaciones muy complejas, seguramente los empresarios estarán pidiendo, en las próximas semanas, adecuaciones tarifarias en cada una de las jurisdicciones”.

Para dar un ejemplo, Rodio comparó que un trayecto entre Córdoba Capital y Carlos Paz costará $2200, mientras que en el AMBA “un trayecto de la misma cantidad de kilómetros está en $147”. “Hay una diferencia de 500%”, aseguró.

Más aumentos y judialización

Según el entrevistado, “es una situación que no le gusta vivir a ningún gobernante” porque “dar aumento de tarifa es muy complicado” y a raíz de esto, “el gobernador lanzó el boleto educativo y se está subsidiando la demanda como pide el presidente”. Y añadió: “Claramente no va a alcanzar porque sin subsidios nacionales, el servicio de transporte público, en este tipo de ciudades que no tenemos trenes, se complica mucho”.

Con respecto a la posibilidad de que un proceso de judialización, el secretario de Transporte de Córdoba dijo que van “a seguir el diálogo y buscando consensos para seguir tratando de generar sinergia entre el Estado Nacional y la provincia”.

Para finalizar, expresó: “El transporte público es un derecho como la salud y la educación, pero también sabemos que la ley tiene que ser igual para todos y si no hay subsidio nacional en el interior del país tampoco tiene que haber en el AMBA”.