Roberto Piazza se refirió a las dificultades del sector textil: “Arrastramos una gran carga impositiva casi del 50%”

El diseñador de alta costura, Roberto Piazza, pasó por Canal E y se refirió a la polémica desatada tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el precio de la ropa en Argentina y defendió a la industria textil local, al tiempo que cuestionó la presión impositiva y las leyes laborales.

Desde Madrid, donde se encuentra trabajando, Roberto Piazza sostuvo que las afirmaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, tienen parte de sustento, pero rechazó las generalizaciones: “Digamos que hay un 50% de verdad y un 50% de gente que trabaja esas cosas bien”.

La fuerte carga impositiva que recae sobre el sector textil

En ese sentido, explicó que el sector arrastra problemas estructurales: “Venimos arrastrando de la época del quince mismo una gran carga impositiva casi del 50% de impuestos”. Esto impacta directamente en los precios finales. Sin embargo, defendió el trabajo local: “Hay ropa muy buena argentina”. También subrayó que el país cuenta con “mano de obra muy buena para todo tipo de cosas”.

Piazza remarcó que el país no puede competir con mercados masivos: “No podemos competir con oriente jamás porque no somos oriente ni somos la cantidad de millones y millones y millones de personas que hacen oriente y Estados Unidos de América”. Aún así, destacó la tradición y calidad: “Tenemos desde hace años una muy buena confección”.

Críticas a la ley laboral actual

Asimismo, apuntó contra el marco laboral vigente: “Con las leyes laborales que hay, que son espantosas, que vos no puedes tener una persona adentro de tu casa”. Sobre la misma línea, aseguró que la industria enfrenta el problema de la litigiosidad: “El negocio del juicio laboral es fabuloso porque te hacen un juicio por cualquier cosita”.

Respecto a los precios actuales, el entrevistado señaló que hubo una baja en costos en algunos segmentos: “La textil también bajó los valores de las telas”. A su vez, agregó: “Yo estoy comprando ahora telas en Argentina cuando hacía años que no compraba”. En ese sentido, destacó la calidad disponible en el país: “En Argentina se puede vender, hay mucha ropa muy buena”.

Sobre el circuito comercial, aseguró que existen prácticas conocidas dentro del mercado: “Hay boutiques que tienen renombre, sí que compran compran mayor y etiquetan”. Luego, agregó: “Hasta compran inclusive ropa china de oriente y la etiquetan y la venden”.