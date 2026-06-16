Roberto Rojas sobre la posibilidad de que el riesgo país perfore los 400 puntos: “Sería una buena noticia para todos los argentinos”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, se refirió a la baja del riesgo país argentino y su posible impacto en la economía cotidiana fueron.

Roberto Rojas destacó la importancia de que el indicador continúe bajando y pueda perforar nuevos niveles: “Esperemos poder perforar porque sería una buena noticia para todos los argentinos”. Según explicó, una reducción del riesgo país “implicaría una menor necesidad de seguir ajustando el gasto público que es lo que se está sintiendo en hospitales, escuelas, salarios docentes, fuerzas de seguridad y demás”.

El riesgo país baja en Argentina pero no para la región

Asimismo, advirtió que, aunque el número actual representa una mejora, Argentina todavía enfrenta una situación compleja frente a otros países: “Es bajo para las circunstancias de la Argentina, no para la región”. Además, agregó: “De la región estamos 175 puntos arriba. De nuestros vecinos estamos dos y tres veces más”.

Rojas explicó que Argentina aún está lejos de los niveles que permitirían acceder a los mercados con mayor tranquilidad: “Del mínimo histórico que fue en el 2007 con la presencia de Néstor Kirchner, que fue de 185, también estamos muy lejos”. En ese sentido, señaló: “Nosotros deberíamos estar cerca de 187, 185, como fue con Néstor Kirchner, para poder salir a los mercados tranquilos”.

El Gobierno maneja con cautela el aumento de dólares

Sobre la estrategia del Gobierno, consideró que la postura de acumular reservas es prudente: “La posición de prudencia del ministro en este caso, debo decir que es correcta, porque está acumulando reservas gracias a Vaca Muerta, gracias a la cosecha gruesa, y eso implica que puede seguir sustanciando este ajuste que tiene, este equilibrio fiscal mediante ese ajuste”.

Además, el entrevistado explicó el efecto de la baja del riesgo país sobre los pagos: “Es una buena noticia la baja del riesgo país, aunque no es suficiente todavía, porque quiere decir que cada vez tenemos que pagar menos, y eso implica que menos gasto del Estado tiene que ir a deuda y puede ir más a gasto corriente”.

Uno de los puntos centrales fue la diferencia entre la economía financiera y la economía real. Luego, manifestó que el impacto llegará cuando aumente la circulación del dinero: “Cuando se dinamice la economía, y eso es a través del gasto público en Argentina, sobre todo en los grandes conurbanos”.