El presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, pasó por Canal E y se refirió a los desafíos de la cadena sojera en Expoagro 2026, reclamó por retenciones, infraestructura y tecnología, y destacó la necesidad de modernizar el marco normativo para impulsar la productividad.

Rodolfo Rossi destacó la magnitud de Expoagro. "Realmente una concurrencia extraordinaria, me parece que ha sido un récord, muchísima gente, mucha gente interesada", planteó.

Se destaca la participación internacional en la Expoagro

También valoró la participación internacional: "Vimos gente de prácticamente todo el país, de extranjeros y delegaciones extranjeras". Y subrayó el nivel tecnológico exhibido: "La oferta de tecnología es altísima, a nivel comparado con los mejores lugares del mundo".

Durante la conferencia de las cadenas agrícolas, Rossi explicó el enfoque del documento presentado. "Nosotros enfocamos nuestro comunicado, digamos, en lo que es que somos cadenas integradas para un país competitivo y el rol estratégico al desarrollo", sostuvo.

Las consecuencias de las retenciones

Sobre los derechos de exportación, mencionó que, "nosotros tenemos un impuesto al precio de un cuarto del precio, donde bueno, desde el productor en adelante la cadena se ve terriblemente afectada". Aún así, señaló expectativas: "Ojalá siga rápidamente cumpliendo con su promesa de que en todo este ciclo de gobierno sigue en cero, en todos los cultivos".

En materia de logística, el entrevistado destacó avances en infraestructura. "Vemos con alegría, digamos, que hoy se esté armando pliegos para lo que son las vías troncales del ferrocarril", expresó.

Sobre la misma línea, explicó su impacto: "Esto le va a dar una agilidad y le va a dar una posibilidad muy importante a todo lo que es este impuesto de fletes que tenemos histórico en Argentina".