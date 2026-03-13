Financiamiento en Expoagro: los productores “encuentran tasas más amigables"

La especialista en finanzas agropecuarias, Mónica Ortolani, evaluó en Canal E el impacto de las nuevas líneas crediticias, la digitalización del financiamiento y el regreso del leasing como herramienta clave para productores.

Sobre el clima que observó en la muestra de Expoagro, Mónica Ortolani afirmó que, "muy contentos y también muy esperanzados porque vuelve el crédito para inversión". Además, explicó que el financiamiento disponible marca una diferencia respecto a años anteriores: "El abanico de posibilidades que tenía de créditos el productor no iba más de 24 meses o a lo sumo 36 meses".

A qué se debe la renovación de expectativas entre los productores agropecuarios

Asimismo, identificó tres factores centrales que explican el renovado optimismo del sector. "Yo veo tres cuestiones básicas de cambio en esta expo, a ver, uno es el plazo, dos es la digitalización y tercero que encuentran tasas más amigables", planteó.

En relación a las condiciones financieras, Ortolani detalló que, "partimos desde tasas en dólares al 0% y tasas en pesos desde el 16%". Y destacó el impacto en la planificación productiva: "Creo que el productor se le renueva el ánimo porque ya ahora puede mirar y apoyarse en financiamiento que le permite pensar en cómo invertir en plazos que son más amigables".

Los beneficios de poder acceder al crédito

También remarcó la importancia de los plazos más extensos: "Hoy tener plazos de hasta 60 meses". En este contexto, sostuvo: "Esto te da como mucho oxígeno, te da mucha mirada hacia largo plazo y esto te permite empezar a pensar productivamente".

La entrevistada planteó que el nuevo contexto obliga a un cambio en la gestión empresarial del productor: "En cualquier país normal el financiamiento tiene que servir para potenciar su actividad productiva". Y comparó con el escenario anterior: "Veníamos de una cultura donde el financiamiento era por conveniencia".

Sobre esa lógica pasada, explicó que, "la inflación y la devaluación hacían su magia vía licuación". En contraste, advirtió que el nuevo escenario exige mayor profesionalización: "Hoy tenés que estar pensando con más estabilidad".