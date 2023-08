Se realizará una audiencia para analizar el impacto ambiental de un oleoducto en Río Negro

En el dia de hoy, se estará llevando a cabo una audiencia en la provincia de Río Negro. “Es una instancia de participación ciudadana, en la cual, se pone en consideración el tramo de estudio impacto ambiental para el proyecto de un oleoducto que va a a pasar por la provincia de Río Negro”, comentó la abogada Giselle Munno Dithurbide.

Se planea construir un oleoducto que transporte hidrocarburos hasta Río Negro

A su vez, Munno Dithurbide explicó que, “este oleoducto va a transportar hidrocarburos desde Vaca Muerta hasta lo que sería Punta Colorada en la provincia de Río Negro”. Sin embargo, señaló que, “cuenta con una amplia oposición por parte de la sociedad civil”, la cual se estará manifestando en el transcurso de la audiencia.

A través de la audiencia, se busca aclarar las disposiciones vulneradas del Acuerdo de Escazú

“Han vulnerado diversas disposiciones que surgen del Acuerdo de Escazú”, aseveró la abogada, que luego ejemplificó: “En términos de colocar información clara y accesible a disposición de la población para poder analizar el impacto de este proyecto, lo que se colocó fue un expediente de 4.200 páginas”, por lo tanto, “lo que se busca a partir de esta audiencia es que se pueda aclarar la información”.

Posteriormente, la entrevistada remarcó que el resultado de las audiencias públicas y cualquier instancia de participación ciudadana no es vinculante respecto de lo que se decide en la declaración de impacto ambiental para aprobar o no el proyecto. “Por eso es importante, dentro de lo que prevee el Acuerdo de Escazú, tener en cuenta la participación temprana para que se pueda debatir con la sociedad civil si está de acuerdo o no con el emplazamiento de este tipo de proyectos”, completó.

Qué se entiende por soberanía energética

“Lo que se debe perseguir es problematizar o cuestionar qué entendemos por soberanía energética”, planteó Munno Dithurbide y mencionó que, “se debe abrir el debate a la ciudadanía y a distintos representantes, porque sino estamos detrás de un discurso hegemónico que avala un modelo extractivista pero quizá no para toda sociedad civil sea así”.