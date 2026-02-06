Sector empresarial: cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de invertir su capital

El analista financiero, Leandro Castillo, en contacto con Canal E, se refirió a que la gestión de la liquidez diaria es uno de los desafíos centrales para cualquier empresa que busque sostener su operación y, al mismo tiempo, hacer rendir su dinero.

Leandro Castillo remarcó que el orden financiero es la base de toda decisión. “Lo primero que tenemos que tener en cuenta y en orden es cuánto nos ingresa por mes. Cuánto nos ingresa por mes, cuánto nos sale, cuáles son nuestras fechas de pago, cuáles son nuestras fechas de cobro”, afirmó.

Los factores a tener en cuenta por parte de las empresas

Luego, manifestó que no se puede hablar de inversiones sin antes comprender el movimiento diario del dinero. “Hay que entender y tenemos que tener bien en claro el orden del flujo diario de los fondos, de nuestro dinero, y a partir de ahí empezar a planificar y proyectar un poco nuestro dinero”, explicó.

Uno de los errores más frecuentes en las empresas es no planificar la liquidez diaria. Frente a esta situación, Castillo señaló que la planificación debe basarse en información sólida. “Lo primero que tenemos que tener es un sistema muy robusto de flujo de información, donde podamos tener a diario esta planificación y controlada las disponibilidades que nos quedan como sobrantes”, indicó.

Además, destacó la importancia de anticiparse a los compromisos financieros: “Qué vamos a necesitar al día siguiente o a la semana siguiente para pagar”. Esta previsión permite tomar mejores decisiones y evitar tensiones innecesarias en la caja.

La planificación suma importancia en relación al ahorro

Según el entrevistado, una vez logrado ese orden, la empresa puede avanzar hacia una estrategia más activa. “A partir de ahí, ya con ese orden, ese planeamiento, esa proyección que podamos llegar a tener con bases sólidas en nuestra administración y finanzas, empezamos a planificar y a analizar qué tipo de inversiones podemos llegar a utilizar”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la clave está en diferenciar qué parte del dinero debe mantenerse disponible y cuál puede invertirse. “Es donde vamos a empezar a trabajar y a invertir en distintos lugares según la disponibilidad que necesitemos en el corto o el largo plazo”, señaló.