Sector gastronómico: aseguran que las ventas cayeron 30% en los últimos 6 meses

El sector gastronómico es unos de los primeros que se ven afectados con la crisis económica ya que es uno de los recortes que la gente suele priorizar a la hora de ajustarse. A esto se suman los aumentos constantes que reciben por parte de los proveedores.

En este contexto, nos comunicamos con Emiliano Muraca, empresario gastronómico, quien habló sobre la situación del sector.

“La situación es bastante complicada, los costos no dejan de subir todas las semanas y no podemos trasladarlo a precios”, disparó Muraca, quien luego completó: “Algunos productos tienen insumos importados”.

“Por ahí querés hacer una compra grande y no te envían todas las cosas que vos pedís, ya no nos avisan cuando van a haber aumentos”, explicó el empresario. “Hay un sector de la población que sigue saliendo a comer, nuestros locales apuntan a la clase media y es un sector que no está pudiendo darse los gustos”, añadió.

Asimismo, Muraca dijo que los últimos 6 meses se desplomaron las ventas un 30%. “A los chicos que trabajan con nosotros no les alcanza la plata, piden adelantos pero hay semanas que no se puede”, complementó.

Finalmente, el entrevistado dijo que se pone el descuento por pago en efectivo para evitar esperar el cobro de las tarjetas. “El estado es un socio más, no hay respuestas en el corto plazo”, concluyó.