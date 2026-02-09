Sector vitivinícola en 2025: “Cerró con una pequeña caída en el consumo del mercado interno y externo”

El presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Fabián Ruggeri, analizó para Canal E la situación de la vitivinicultura nacional tras el cierre de 2025 y planteó los principales desafíos del sector: caída del consumo, discusión por el precio de la uva para mosto, clima adverso y expectativas por acuerdos internacionales y cambios normativos.

Según Fabián Ruggeri, el año pasado dejó un escenario complejo pero lejos de un colapso estructural. “El año 2025 cerró con una pequeña caída en lo que es el consumo del mercado interno y en el mercado externo también”, explicó. Sin embargo, aclaró: “Sí estamos en una situación conflictiva, pero no hablaría de una crisis terminal o algo por el estilo”.

La caída del consumo como crisis habitual

En esa línea, sostuvo que se trata de una problemática recurrente en las economías regionales: “Sí es una crisis de la que tenemos habitualmente las industrias de las economías regionales, pero no es terminal ni absolutamente cercana”.

Ruggeri destacó el impacto económico del sistema cooperativo vitivinícola en Mendoza, tras la presentación de un informe sectorial. “La idea era mostrarle cuál es la importancia que tiene el sector cooperativo vitivinícola en la economía de la provincia de Mendoza”, indicó.

Cuánto genera la industria vitivinícola

Los números exhibidos resultaron significativos: “Genera más de $42.000 millones en mano de obra, genera $184.000 millones en todo concepto”. Además, remarcó: “Representamos el 3,4% del PDG de la provincia”. Y comparó: “Todo lo que es logística y transporte dentro de la provincia representa el 3,1% del PDG”.

Uno de los ejes centrales del debate es el valor de la uva destinada a mosto. El entrevistado planteó que el concepto de “precio justo” es relativo: “Un precio justo sería el que le permita a un productor que es deficiente, poder costear la actividad productiva y tener una ganancia”. Sin embargo, advirtió: “Hablar de un precio justo sería sumamente complicado, lo que hay que hablar del precio que el mercado está dispuesto a pagar”.

En ese sentido, explicó la lógica de mercado: “Nosotros tenemos una expectativa, producimos un producto y tenemos un costo determinado, y queremos después que el mercado nos pague ese costo y tener alguna ganancia, pero el mercado está dispuesto a pagar lo que el mercado quiere”.