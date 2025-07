Según un especialista, “el Gobierno optó por un esquema de tasas más altas para mantener el dólar estable y la inflación baja”

Fabio Saraniti, CEO de Wynn Securities, en contacto con Canal E, se refirió al impacto de la reciente suba de tasas, el rol del dólar y las oportunidades en bonos. Según explicó, el Gobierno apuesta a la estabilidad cambiaria y al cumplimiento fiscal para ganar confianza, sin inyectar liquidez y con fuerte disciplina monetaria.

“El Gobierno optó por un esquema de tasas más altas, tasas reales muy altas, para mantener el dólar estable y la inflación baja”, afirmó Fabio Saraniti. En este escenario, sostuvo que, “claramente hay una demanda fuerte de dólares, sobre todo de individuos y empresas”, aunque el Ejecutivo viene protegiendo al sector exportador.

El accionar del Gobierno en materia económica antes de las elecciones

Uno de los aspectos más llamativos, según desarrolló, es que, a diferencia de ciclos electorales anteriores, esta vez el Gobierno no estimula el consumo. “Es la primera vez que ante las elecciones, el Gobierno no inyecta dinero en el mercado para incentivar el consumo”, señaló. “No hay ninguna inyección de liquidez ni incentivo al consumo, por eso obviamente la actividad está mucho más tranquila”, describió.

Sobre los sectores que impulsan la economía, Saraniti sostuvo: “Los sectores que empujan son los sectores energéticos, los que requieren bastante inversión de capital, minería, petróleo, gas”. También destacó el consumo de bienes durables: “Hoy hay disponibilidad de bienes durables que hace unos años no había y, además, tenés cuotas que antes no tenías”.

El desarme de las LEFI repercutió en el armado de las carteras

Luego, manifestó que la suba de tasas se enmarca en el desarme de las LEFI, lo que generó un reacomodamiento de carteras e incertidumbre: “Está claro que el mercado se pasó de rosca en demandar más títulos de liquidez de los que realmente había”. Sobre la misma línea, relató que tras el fin de las LEFI, “se llevaba precaución al 6% en pesos y el viernes pasado se llevaba precaución al 100%”.

Aunque el Banco Central insistió en que el proceso estaba previsto, el entrevistado cuestionó la ejecución: “Claramente fue muy desprolijo”. Y agregó: “Cuando les cambia el sistema de una manera drástica, el proceso no es fácil. No es fácil rearmar las carteras ni la mentalidad de las personas de un día para otro”.

El nuevo sistema, explicó, se basa en un esquema donde el Gobierno pone las condiciones con mínima intervención del Banco Central: “La tasa la pone el mercado sin intervención, o con la menor intervención”. Cada licitación del Tesoro marca la referencia: “Cada dos semanas tenés una letra que te indica por dónde va la tasa”.