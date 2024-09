Según un experto, "es probable que el levantamiento del cepo no se dé durante 2025"

Mantener el superávit fiscal es sin dudas la base del presupuesto 2025 presentado por Javier Milei, inclusive, es el punto más festejado por el mercado. Aún así, se pone en duda el hecho de si se va a poder alcanzar una inflación anual en torno al 18%. En relación a este tema, este medio dialogó con el asesor económico, Omar De Lucca.

“Hay 4 números que son clave, lo que más valora el mercado es el superávit primario de 1,3 puntos del PBI”, comentó Omar De Lucca. “Hacía décadas que un gobierno no presentaba un presupuesto con déficit cero o superávit, no se sabe si es difícil de alcanzar pero es desafiante, lo mismo que ver un número de inflación en torno al 18%”, agregó.

El mercado recibió de manera positiva el presupuesto 2025

Posteriormente, De Lucca planteó: “Que la inflación vaya a viajar al 1,5% mensual es un poco difícil, sin embargo, los mercados reaccionaron de manera muy positiva, sobre todo en la parte de los bonos soberanos”. Luego, manifestó que, “el mercado ve que el Gobierno no va a tener necesidad de tomar nueva deuda el año que viene, salvo rolear vencimientos, pero no va a haber que emitir un déficit que antes se producía por el pago de intereses de deuda”.

El Gobierno no necesitaría de un acuerdo con el FMI de aprobarse el presupuesto

“El Gobierno no tendría que ir a buscar, o no sería tan necesario, un nuevo acuerdo con el FMI para buscar fondos frescos ya que no va a hacer falta según el presupuesto que presentó Javier Milei”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Todavía estando a septiembre, cuesta mucho creer que ese presupuesto se va a cumplir al 100%, sobre todo el tema inflacionario”.

Por otro lado, el asesor económico señaló: “El Presidente va a estar vetando todas las leyes que salgan y que comprometan el déficit fiscal”. A su vez, remarcó que, “a un año del Gobierno de Milei, de todas las medidas que tomó una parece innegociable y es gastar menos dinero del que se recauda y, por lo que plantea de presupuesto, va a ser su gran objetivo de 2025”.

“Es probable que el levantamiento de las restricciones cambiarias no se dé durante 2025 para mantener el superávit primario”, expresó De Lucca. Para finalizar, dijo que, “lo que no considera Milei en el presupuesto es el factor estacionalidad”.