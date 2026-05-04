Turismo: ocupación moderada en el fin de semana largo y expectativas por el 25 de mayo

El primer fin de semana largo de mayo dejó un balance moderado para el sector turístico argentino, con niveles de ocupación que, si bien superaron el 60% en varios destinos, no alcanzaron las expectativas del sector. Según Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, “no fue el mejor fin de semana a lo largo del año”, aunque destacó que algunas plazas lograron buenos números.

Entre los destinos más elegidos se destacaron la Quebrada de Humahuaca y la Ciudad de Buenos Aires, ambas con un 75% de ocupación, seguidas por Iguazú (73%) y Mendoza (68%). Aun así, el dirigente remarcó que el rendimiento general estuvo por debajo de lo esperado: “la verdad que fue un fin de semana que esperábamos un poco más”.

Ocupación turística: números aceptables, pero sin impulso fuerte

Elías explicó que, pese a los registros aceptables, el contexto de mayo —tradicionalmente de baja temporada— hacía prever un mayor impulso por parte de los feriados. En ese sentido, sostuvo que “creo que los números, llegando de base al 60%, no están mal”, aunque aclaró que no alcanzaron para dinamizar significativamente la actividad.

Además, señaló que la cercanía entre dos fines de semana largos en el mismo mes pudo haber influido en el comportamiento de los turistas. “No se puede pensar en dos buenos fines de semana largos dentro de un mismo mes”, afirmó, sugiriendo que la demanda se distribuye y no logra concentrarse.

En términos de preferencias, también se observaron contrastes llamativos entre destinos cercanos. Mientras Mar de las Pampas alcanzó un 70% de ocupación, Pinamar apenas llegó al 48%, lo que refleja cambios en la elección de los viajeros.

Turismo local y expectativas para el próximo feriado

Otro punto clave fue el predominio del turismo interno. Elías indicó que “entiendo que fue turismo local”, especialmente en destinos más alejados como la Quebrada de Humahuaca, donde el movimiento habría estado impulsado principalmente por visitantes de la región.

El analista también destacó que los destinos lejanos suelen requerir estadías más prolongadas, lo que limita su elección para escapadas cortas. En esa línea, explicó que “si vas a hacer una distancia tan larga… la opción es tomar más días”, lo que condiciona el flujo en fines de semana de solo tres días.

De cara al próximo feriado del 25 de mayo, el sector mantiene expectativas más optimistas. Elías proyectó un mayor movimiento turístico y consideró que la cercanía con el cobro de salarios podría incentivar las reservas anticipadas.

En síntesis, el balance del fin de semana largo fue correcto pero sin sobresalir, dejando margen para una recuperación en las próximas fechas clave del calendario turístico.