Aldo Elías: “Sin una reforma impositiva y laboral profunda, el turismo argentino no será competitivo”

En diálogo con Canal E, Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de Turismo de la República Argentina, analizó el presente del turismo internacional y reclamó reformas estructurales para recuperar la competitividad del país.

El desequilibrio entre turismo emisivo y receptivo

Elías confirmó que “sigue siendo atractivo para los argentinos salir de vacaciones al exterior y sigue siendo restrictivo para los visitantes de la región llegar hasta la Argentina”, debido a la falta de cambios en la política económica y en el tipo de cambio.

Aunque el tercer trimestre mostró una leve mejora, el dirigente explicó que “las condiciones han mejorado en cierta medida, pero no lo suficiente para revertir la tendencia”. La Argentina continúa recibiendo menos turistas de los que salen al extranjero, una brecha que preocupa al sector hotelero.

Desde la Asociación de Hoteles, “venimos trabajando fuertemente para colaborar en todo lo que tenga que ver con la reforma impositiva y la laboral”, explicó Elías. Para él, estas dos transformaciones son la clave para lograr un turismo sostenible: “Lo que nos va a hacer competitivos como país pasa por estos dos aspectos”.

Competencia desleal y presión tributaria: los grandes enemigos

El empresario fue categórico: “El tipo de cambio es una sábana corta; lo que generás de positivo en una actividad se lo sacás a otra”. Por eso, insistió en que la solución pasa por “una reforma laboral con leyes que tienen 70 años, con puestos de trabajo que no existen más, y con nuevos puestos que hace 15 años que no están reglamentados”.

Elías agregó un dato revelador: “Casi el 50% del turismo receptivo se aloja en casas de familia o departamentos de alquiler que no tributan impuestos y tienen personal en negro”, lo que genera una competencia desleal con los hoteles formales. “Cuando uno dirige la reforma impositiva tiene que analizarla en toda su dimensión”, advirtió.

En esa línea, destacó que los impuestos y tasas “no solo afectan a los empresarios hoteleros, sino también al turista, que termina pagando precios altos por una cadena de gravámenes nacionales, provinciales y municipales”.

Brasil, incentivos y perspectivas para el verano

Consultado sobre la relación turística con Brasil, Elías destacó que “Brasil es nuestro principal proveedor de turistas y el destino más elegido por los argentinos”. Señaló que, si el país logra mejorar su competitividad, “Brasil va a llenar no solo los destinos del sur en invierno, sino que va a generar movimiento turístico en todo el país durante todo el año”.

En cuanto a la temporada de verano, el dirigente fue optimista: “Esperamos tener un mejor verano que el 2025; noviembre nos sorprendió con mucho movimiento y la perspectiva es positiva”.

Sin embargo, cerró con un mensaje claro: “Lo que más nos urge es acelerar todo lo que tenga que ver con la reforma impositiva y laboral, porque eso va a marcar el día a día del turismo argentino”.

