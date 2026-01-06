Vinos sin alcohol: “Al haber una caída general en el mundo en cuanto al consumo de alcohol, se empieza a buscar alternativas”

El presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, Eduardo Córdoba, analizó para Canal E la presentación del primer vino con 0% de graduación alcohólica, un producto que se inscribe en una tendencia global marcada por el cambio de hábitos de consumo.

Según explicó Eduardo Córdoba, el desarrollo de vinos sin alcohol surge como respuesta a un fenómeno mundial. “Al haber una caída general en el mundo en cuanto al consumo de alcohol, en parte puede ser que tenga que ver con el calentamiento global, en parte por el cambio de hábitos, en parte porque son distintas las capas etarias, la edad de los consumidores que van entrando y con distintos gustos, se empieza a buscar alternativas”, señaló.

Se estima que el vino sin alcohol no tendrá mucha relevancia en el mercado

No obstante, hizo hincapié en el impacto que tendrá este nuevo producto en el mercado. “Yo creo que va a ocupar un espacio muy pequeño dentro de lo que es toda la gama de productos que se ofrecen”, afirmó, y agregó que el vino sin alcohol tendrá un rol limitado en situaciones puntuales: “Generalmente cuando se producen estas transiciones, el péndulo se va para un lado, después vuelve y se estabiliza”.

Córdoba remarcó que el eje histórico del sector sigue siendo el consumo responsable. “El vino es una bebida milenaria, en la política nuestra como viñateros y participantes de la Corporación Vitivinícola, es la de incentivar el consumo responsable, hacerlo en compañía, disfrutando en la familia o con amigos”. En ese marco, consideró que los nuevos productos “van a ocupar un determinado ángulo” dentro de la matriz de consumo.

En qué consiste el proceso para desarrollar el vino

En cuanto al proceso productivo, explicó que la elaboración inicial no difiere del vino tradicional: “La elaboración en el inicio es igual, lo que pasa es que luego tiene un proceso adicional, que es el de quitarle el alcohol, sacarle el alcohol, entonces es un proceso físico-químico”. Si bien aclaró que, “para cualquier vino se le puede quitar el alcohol”, subrayó que se trata de un procedimiento distinto a la fermentación natural.

Más allá de la innovación, el contexto económico es complejo para los viñateros. El entrevistado advirtió que el sector enfrenta un escenario de sobrestock y baja demanda. “La situación viene difícil para los viñateros, porque hay, según nos comentan, las bodegas estoqueadas, las distribuidoras estoqueadas, los comercializadores de la última etapa también estoqueados, y una capacidad adquisitiva de los argentinos muy acotada”.

El consumo interno, principal sostén de la actividad, continúa en niveles bajos. “Hoy creo que estamos rondando los 15 litros per cápita por año, 14,7, creo que es el último dato que había”, precisó.