Yanina Lojo: “Es un acuerdo de posicionamiento estratégico”

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos abrió expectativas en materia de inversiones y crédito externo, pero también generó confusión sobre su alcance. Yanina Lojo, experta en Comercio Exterior y Finanzas, aclaró que es clave diferenciar los anuncios oficiales. “Acá tenemos que hacer una separación muy importante en cuanto a los anuncios que se hicieron”, remarcó.

Según explicó, el anuncio del canciller sobre financiamiento no implica créditos directos para compañías argentinas. “El anuncio que hizo el canciller esta semana de financiar empresas argentinas, no le otorga créditos a empresas argentinas, por el contrario, lo que hace es financiar exportadores de Estados Unidos a la República Argentina”, precisó.

Sin embargo, destacó que esto igualmente puede ser beneficioso: “Sí, por supuesto, porque le permite que el proveedor del exterior, principalmente proveedores de bienes de capital, puedan darle mejores plazos de pago, lo cual hace mucho más viable las operaciones”. En términos prácticos, la mejora en condiciones de financiamiento facilita la importación de maquinaria e insumos estratégicos.

Financiamiento estratégico y el caso Metalfor

Lojo diferenció ese esquema de otro tipo de asistencia proveniente de agencias estadounidenses que sí pueden financiar empresas no norteamericanas, siempre que operen en sectores estratégicos para Estados Unidos. En ese marco se inscribe el caso de Metalfor.

“Esa agencia norteamericana sí puede financiar empresas que no son de Estados Unidos, pero la condición es que tienen que ser sectores que resulten estratégicos para lo que es Estados Unidos”, explicó.

En relación con la compañía argentina, sostuvo que el crédito fue determinante para su supervivencia. “Era una empresa que estaba en peligro, su situación financiera era muy compleja, y gracias a este crédito… le permitió reordenar su deuda, pasar del corto a largo plazo”, señaló.

Y agregó: “Si esta empresa no hubiese conseguido ese financiamiento, quizás hoy estaríamos hablando de que la situación sería otra y sería noticia por otro motivo”.

Este tipo de financiamiento, explicó, fortalece cadenas de suministro consideradas estratégicas y puede generar un efecto indirecto en empleo, producción y estabilidad sectorial.

Un acuerdo más amplio que lo comercial

Desde una mirada estructural, Lojo consideró que la Argentina necesita mayor integración internacional. “Yo creo que todos los acuerdos que podamos hacer a nivel comercial tienden a ser favorables en una economía que es una de las más cerradas de la región”, afirmó.

Para la especialista, el entendimiento con Estados Unidos no debe reducirse a una cuestión arancelaria. “No es un acuerdo de nueva generación, es un acuerdo mucho más amplio que va más allá de reducciones arancelarias”, explicó, al tiempo que subrayó que puede ayudar a incorporar estándares y prácticas internacionales.

También advirtió que no todos los sectores se verán impactados de la misma manera. “Como todo acuerdo comercial, para algunos sectores va a presentar oportunidades y para otros sectores va a presentar desafíos”, indicó.

Finalmente, sintetizó su visión estratégica: “Es un acuerdo que no deberíamos definirlo como un simple acuerdo comercial, sino como un acuerdo de posicionamiento estratégico para la República Argentina”.

