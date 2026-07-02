Cada vez más niños y adolescentes usan inteligencia artificial para consultas en salud mental

En un contexto en el que la inteligencia artificial gana cada vez más espacio en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público Tutelar (MPT) lanzó una campaña de concientización junto a la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para advertir sobre los riesgos de utilizar estas herramientas para realizar consultas sobre salud mental o buscar contención emocional.

La iniciativa surge ante un fenómeno en crecimiento, cada vez más chicos recurren a plataformas de IA para hacer preguntas sobre su bienestar físico o emocional, impulsados por la inmediatez, la accesibilidad y la posibilidad de obtener respuestas en cualquier momento.

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Según datos de Unicef Argentina, más de la mitad de los chicos y adolescentes de entre 9 y 17 años ya utiliza inteligencia artificial, mientras que el 95% cuenta con un teléfono celular con acceso a internet y la edad promedio de inicio en el uso de estos dispositivos es de 9 años. "La IA da respuestas, pero no acompaña. Es un asistente virtual, no es terapia. La escucha humana sigue siendo irremplazable. Mejor hablá con un profesional", resume el mensaje central de la campaña, que será difundida a través de las redes sociales del Ministerio Público Tutelar.

La ex ministra de Desarrollo Social y actual asesora general tutelar, Carolina Stanley, explicó que, si bien la inteligencia artificial y los entornos digitales ofrecen oportunidades para aprender, comunicarse y expresarse, también representan nuevos desafíos para la protección de niñas, niños y adolescentes.

"Pero también pueden representar un entorno de exposición a una serie de riesgos, peligros y delitos. Hoy, muchas niñas, niños y adolescentes buscan en los entornos digitales respuesta, referencia y refugio. El uso de IA para consultas de salud mental es un riesgo", sostuvo.

En la misma línea, el médico psiquiatra Andrés Tate, integrante del Equipo de Salud Mental del Ministerio Público Tutelar, advirtió que estas plataformas están diseñadas para transmitir sensaciones de empatía y validación, lo que puede generar que los adolescentes desplacen los vínculos humanos en momentos de vulnerabilidad.

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"El uso de inteligencia artificial para contención emocional significa un riesgo considerable porque están programadas para ser altamente efectivas para transmitir sensaciones de empatía y validación. La IA genera una confidencia sustitutiva, compartiendo lo que no le dirían a amigos o familiares, desplazando a interlocutores humanos que podrían intervenir profesionalmente. Por eso decimos que interactuar con IA podría retrasar el acceso a sistemas de urgencia, o de contención efectiva para niños, niñas y adolescentes con problemáticas de salud mental, reforzando el repliegue hacia uno mismo", explicó.

La preocupación no se limita a las consultas realizadas por los propios chicos. La Sociedad Argentina de Pediatría también puso el foco en el creciente uso de la inteligencia artificial por parte de madres y padres para resolver dudas sobre la salud de sus hijos.

Desde la entidad remarcaron que estas herramientas no reemplazan el diagnóstico médico, ya que suelen ofrecer respuestas estandarizadas y pueden difundir información errónea, mitos o datos descontextualizados. Por ese motivo, desaconsejaron utilizarlas como fuente primaria para consultas relacionadas con enfermedades, síntomas o tratamientos.

Qué reveló el estudio

El informe de Unicef Argentina también muestra el nivel de exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos potencialmente perjudiciales en internet.

Según el relevamiento, el 67% de los chicos aseguró haber visto publicaciones sobre formas de adelgazar, perder peso o ser más flaco, mientras que el 64% afirmó haber encontrado contenidos sobre cómo ganar dinero fácilmente por internet.

Los riesgos silenciosos del celular

Además, cerca de la mitad manifestó haber estado expuesto a mensajes discriminatorios, imágenes violentas o publicaciones en las que aparecen personas consumiendo alcohol u otras sustancias.

Los datos más preocupantes muestran que el 31% de los adolescentes dijo haber visto contenidos relacionados con formas de lastimarse o autolesionarse, mientras que el 27% aseguró haber encontrado publicaciones de personas que buscan quitarse la vida.

Para el Ministerio Público Tutelar, estos indicadores evidencian la necesidad de fortalecer el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes y de reforzar el mensaje central de la campaña: la inteligencia artificial puede brindar información, pero no reemplaza la escucha, la contención ni la intervención de profesionales de la salud mental.

RG/MSS