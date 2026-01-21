Descubren en Sri Lanka el zafiro estrella más grande del mundo, valuado en unos 300 millones de dólares

En Sri Lanka, una de las tierras con mayor tradición gemológica del planeta, un hallazgo reciente volvió a colocar al país en el centro de la escena internacional. Se trata del zafiro estrella más grande y valioso jamás registrado, una piedra excepcional bautizada como "Estrella de Tierra Pura", cuyo peso y características ópticas la convierten en una pieza única en la historia de las gemas preciosas.

La NASA reveló la imagen más nítida de un agujero negro supermasivo ubicado a 13 millones de años luz de la Tierra

La piedra fue descubierta en la región de Ratnapura, conocida desde hace siglos como la “ciudad de las gemas” por la abundancia y calidad de sus yacimientos. Allí, bajo capas de tierra aparentemente comunes, permaneció oculta durante años una gema que hoy despierta el interés de expertos, coleccionistas y casas de subastas de todo el mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El zafiro estrella fue identificado tras un proceso de certificación que demandó cerca de dos años de análisis gemológicos. Durante ese tiempo, especialistas locales e internacionales evaluaron su composición, su origen natural y, sobre todo, el fenómeno óptico que la distingue: un asterismo de seis rayos perfectamente definido, visible cuando la luz incide sobre su superficie pulida.

Con un peso de 3.563 quilates —equivalentes a aproximadamente 713 gramos—, la Estrella de Tierra Pura supera ampliamente a cualquier otro zafiro estrella conocido hasta la fecha. De acuerdo con estimaciones citadas por la agencia Associated Press, su valor potencial podría ubicarse en torno a los 300 millones de dólares, una cifra que la coloca entre las gemas más caras del mundo.

El hallazgo generó repercusión internacional luego de que distintos medios europeos y asiáticos confirmaran la autenticidad de la pieza. Según reportes del Daily Mail, la piedra fue adquirida en 2023 junto con otras gemas extraídas de la zona, aunque recién más tarde se comprendió su valor histórico y económico.

Los propietarios de la gema decidieron mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, una práctica habitual en el mercado de piedras preciosas de alto valor. No obstante, trascendió que el zafiro fue sometido a estudios minuciosos para descartar tratamientos artificiales y confirmar su origen completamente natural.

Más allá de su tamaño, la Estrella de Tierra Pura se destaca por su color púrpura intenso, una tonalidad poco frecuente incluso entre los zafiros estrella. Este detalle incrementa aún más su rareza, ya que la mayoría de las piedras de este tipo suelen presentar tonos azules o grisáceos.

El fenómeno óptico que la caracteriza, conocido como asterismo, se produce por la presencia de diminutas inclusiones de rutilo en el interior del mineral. Estas agujas microscópicas, alineadas de manera precisa, reflejan la luz y generan la imagen de una estrella luminosa sobre la superficie de la gema.

La mayor tormenta de radiación solar desde 2003 sacude el campo magnético terrestre: cómo afecta a los aviones

Especialistas en gemología explican que no todos los zafiros con inclusiones presentan asterismo visible. Para que el efecto sea considerado de alta calidad, la estrella debe estar centrada, con rayos nítidos, continuos y de igual longitud, una combinación extremadamente rara en la naturaleza.

En este sentido, la Estrella de Tierra Pura cumple con todos los criterios que definen a un zafiro estrella excepcional. “Es el mayor zafiro estrella púrpura de su tipo y exhibe un asterismo de seis rayos claramente definido”, explicó el gemólogo Ashan Amarasinghe en declaraciones recogidas por la prensa británica.

La comparación con otras gemas históricas ayuda a dimensionar la magnitud del hallazgo. En subastas recientes, diamantes icónicos como el Azul Oppenheimer o la Estrella Rosa Williamson alcanzaron cifras cercanas a los 57 millones de dólares, valores significativamente menores frente a la estimación que rodea a esta nueva pieza descubierta en Asia.

Sri Lanka posee una larga tradición en la extracción de corindón, el mineral del que derivan tanto los zafiros como los rubíes. Desde la antigüedad, la isla fue reconocida como un centro estratégico del comercio de piedras preciosas, un legado que continúa vigente en la actualidad.

La región de Ratnapura ya había sido escenario de otros descubrimientos notables en años recientes. En 2021, se halló un enorme clúster de zafiros estrella que obtuvo un récord Guinness por su tamaño, y ese mismo año salió a la luz un zafiro azul conocido como la “Reina de Asia”, valuado en más de 150 millones de dólares.

Pese a estas cifras astronómicas, muchas de estas gemas permanecen fuera del mercado. En el caso de la Estrella de Tierra Pura, no se informó hasta el momento ninguna venta pública ni subasta confirmada, lo que mantiene en suspenso su destino final.

Qué se esconde bajo el hielo de la Antártida: el mapa que revela un continente desconocido

El hallazgo también reavivó el debate en la industria sobre el valor de las gemas naturales frente al avance de las piedras creadas en laboratorio. Si bien estas últimas ganaron espacio por su menor costo, piezas como este zafiro estrella refuerzan la idea de que la rareza geológica sigue siendo irremplazable.

Para los expertos, la combinación de tamaño, color, perfección óptica y origen natural posiciona a la Estrella de Tierra Pura como una gema sin precedentes. Su descubrimiento no solo marca un hito para la gemología, sino que vuelve a confirmar a Sri Lanka como una de las grandes capitales mundiales de las piedras preciosas.

Mientras el mercado internacional observa con atención, la piedra continúa siendo objeto de estudios y exhibiciones controladas. Su aparición, surgida literalmente desde las profundidades de la tierra, ya quedó inscripta como uno de los hallazgos más extraordinarios del siglo en el mundo de las gemas.

LV CP