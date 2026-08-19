El calendario astronómico de agosto de 2026 se despide con un evento que pondrá al satélite natural de la Tierra en el centro de la escena. Durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28, el cielo nocturno ofrecerá un eclipse lunar parcial profundo, un fenómeno visual que teñirá la superficie lunar de un intenso tono rojizo. Este cruce de cuerpos captará la atención de millones de espectadores, consolidando el cierre de un mes de alta actividad espacial tras el eclipse solar registrado semanas atrás.

La mecánica detrás de este cambio de coloración responde a una alineación específica del sistema solar. La Tierra se interpondrá directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra más oscura, conocida técnicamente como umbra. En el punto de mayor cobertura, el 96,2% del disco lunar quedará sumergido en esta zona, lo que provocará un efecto de refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. A diferencia de los eventos solares, este cruce es completamente seguro para la vista y no requiere ningún tipo de filtro protector.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para quienes sigan el trayecto desde Argentina, el cronograma está claramente definido. La fase penumbral, que marca un cambio muy leve en la iluminación, comenzará a las 22:23 horas. El punto máximo del eclipse se registrará a la 01:12 de la madrugada, momento en el cual la sombra alcanzará una cobertura del 94% sobre el cielo de Buenos Aires. Finalmente, la etapa parcial concluirá hacia las 02:50, marcando la transición de salida del fenómeno.

En el caso de México, los husos horarios permitirán seguir el tránsito sideral durante la noche temprana. El ingreso en la penumbra iniciará a las 19:23 del 27 de agosto, mientras que la etapa umbral será evidente a partir de las 20:33. El instante de mayor intensidad rojiza ocurrirá a las 22:12, finalizando la fase parcial a las 23:51. En términos métricos, este grado de penetración le otorga al eclipse una magnitud de 0.96, un valor que roza los parámetros estadísticos de un evento total.

La observación del cielo requiere pocas herramientas, pero algunas medidas pueden optimizar la experiencia visual. Los expertos recomiendan buscar ubicaciones elevadas y alejadas de la contaminación lumínica propia de las grandes ciudades. Aunque la vista panorámica es suficiente para notar la coloración, el uso de binoculares o telescopios básicos facilita la identificación de los relieves lunares. Además, el apoyo de aplicaciones móviles permite ubicar rápidamente las constelaciones circundantes durante el desarrollo del eclipse.

El origen histórico de la "Luna de Esturión"

Más allá de la explicación astronómica, esto acarrea un fuerte significado cultural que se remonta a los pueblos originarios de Norteamérica. Las comunidades que habitaban la región de los Grandes Lagos bautizaron históricamente a esta luna llena de finales del verano boreal como la "Luna de Esturión", un término que hoy sigue utilizándose en los almanaques y calendarios agrícolas.

Esta designación funcionaba como un marcador temporal que indicaba el inicio de la temporada de pesca más productiva en los lagos y ríos de esa región. El esturión es una especie con un linaje evolutivo que supera los 200 millones de años y que tiene la capacidad de vivir más de un siglo. Sin embargo, las alteraciones actuales en los ecosistemas fluviales pusieron a estos peces bajo el radar de vulnerabilidad de las organizaciones conservacionistas internacionales.

La tradición de bautizar a las distintas fases lunares según los ciclos de la naturaleza permitía a las civilizaciones antiguas organizar sus rutinas de supervivencia. En la actualidad, la preservación de estas denominaciones mantiene vigente la conexión directa entre los movimientos del sistema solar y las costumbres de las primeras poblaciones del continente.

TC/MSS