Eclipse lunar total del 3 de marzo: la Luna de Sangre podrá verse en toda Argentina

En la madrugada del martes 3 de marzo se producirá un eclipse lunar total que podrá observarse desde toda la Argentina y que dará lugar a uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año: la llamada Luna de Sangre, un evento que no volverá a repetirse con características similares al menos durante los próximos dos años.

Eclipse lunar 2026: la NASA informó cuándo ocurrirá y si se verá o no en Argentina

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante ese proceso, la Luna atraviesa la zona más oscura de la sombra terrestre —conocida como umbra— y adquiere tonalidades rojizas que pueden variar entre el naranja cobrizo y el rojo oscuro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con datos difundidos por organismos astronómicos internacionales, la fase total del eclipse se extenderá por hasta 82 minutos, mientras que el evento completo —incluyendo las fases penumbral y parcial— tendrá una duración superior a las cinco horas.

Argentina se posiciona como uno de los mejores lugares del mundo para observar este eclipse, ya que el fenómeno será visible en su totalidad desde casi todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Argentina tendrá uno de los mejores puntos de observación durante la “Luna de Sangre” 2026

A diferencia de los eclipses solares, este evento no implica ningún riesgo para la visión, por lo que podrá observarse sin protección ocular. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar con mayor precisión los matices de color que aparecerán en la superficie lunar.

Además, los especialistas recomiendan elegir lugares alejados de la contaminación lumínica y consultar previamente el pronóstico del tiempo para mejorar la experiencia de observación.

Por qué la Luna se vuelve roja

El color rojizo característico se produce debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. Durante el eclipse, las longitudes de onda más cortas —como las azules— son filtradas, mientras que las más largas, correspondientes al espectro rojo, logran atravesar la atmósfera y proyectarse sobre la Luna.

Este mismo fenómeno es el que explica los tonos rojizos que adquiere el cielo durante el amanecer y el atardecer.

Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse lunar total

Horarios del eclipse en Argentina

El evento comenzará durante la madrugada y alcanzará su punto máximo en las primeras horas de la mañana.

Horario local:

- Inicio penumbral: 05:44

- Máximo del eclipse: 08:34

- Fin penumbral: 11:22

En su fase total, la Luna permanecerá completamente teñida de rojo durante más de una hora.