Artemis IV puede esperar: la NASA anunció que posterga hasta 2028 la misión de regreso a la Luna

La NASA anunció este viernes 27 de febrero nuevas fechas tentativas para su programa Artemis, postergando la misión prevista para el regreso del hombre a la Luna de 2027 a 2028.

La información se oficializó en un posteo de la red social X, donde la NASA expresó que “vamos a aumentar la cadencia de las misiones Artemis para llevar a los seres humanos de vuelta a la Luna y mantener una presencia allí”.

De acuerdo con el plan revisado, la misión Artemis III se concentrará en "probar sistemas y la capacidad operativa en una órbita baja de la Tierra en 2027", como una forma de preparación para la misión de descenso en la Luna Artemis IV en 2028, informó la NASA en un boletín de prensa.

Se espera que la misión Artemis III incluya un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos lunares comerciales que están siendo desarrollados por SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, verificación integrada de sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas con los nuevos trajes para la actividad extravehicular, indicó el organismo.

Artemis enfrente desafíos tecnológicos que obligan a la NASA a demorar el regreso del hombre a la Luna.

“Estandarizando la configuración del vehículo, aumentando la velocidad de vuelo y avanzando hacia los objetivos de manera lógica y gradual fue como logramos lo casi imposible en 1969 y es como lo haremos una vez más”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la NASA recientemente completó dos ensayos generales para la misión lunar tripulada Artemis II e identificó problemas técnicos.

Después de los ensayos, la NASA envió el cohete Space Launch System y la nave espacial Orión de la misión Artemis II de nuevo al edificio de ensamblaje de vehículos desde la plataforma de lanzamiento para solucionar los problemas.__IP__

Los equipos ya empezaron a atender el problema del helio descubierto en la etapa de propulsión criogénica provisional y están preparando varias acciones, incluyendo el reemplazo de las baterías del sistema de terminación de vuelo y la realización de pruebas de extremo a extremo para cumplir con los requisitos de seguridad.

HB