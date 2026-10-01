El dato impactante del Glaciar Perito Moreno: perdió casi un kilómetro de frente en apenas 197 días

Un reciente monitoreo glaciológico reveló el dato impactante del Glaciar Perito Moreno perdió casi un kilómetro de frente en apenas 100 días, lo que marca un hecho sin precedentes en el comportamiento de la masa de hielo ubicada en el Parque Nacional. Las imágenes satelitales y mediciones de campo de alta precisión, confirmaron que el ritmo de deslizamiento se incrementó drásticamente en un breve período estacional.

La pérdida registrada equivale al desplome continuo de enormes bloques sobre el brazo Rico y el canal de los Témpanos del lago Argentino, alterando el equilibrio dinámico que el ventisquero había mantenido durante el último siglo.

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El fenómeno no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de presión climática acumulada sobre el Campo de Hielo Patagónico Sur. Los científicos que supervisan la cuenca explican que la velocidad con la que se produjeron los desprendimientos.

El dato impactante del Glaciar Perito Moreno: perdió casi un kilómetro de frente

Según las mediciones, en apenas 197 días el glaciar perdió el equivalente al 44% de toda la superficie que había retrocedido desde 2018. Los especialistas del Instituto Argentino de Nivelación, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) señalaron que la dinámica ha cambiado radicalmente.

Desprendimiento masivo de bloques del Glaciar Perito Moreno

El investigador Instituto Argentino de Nivelación, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pierre Pite, explicó que “los eventos de desprendimiento masivo registrados recientemente responden a un desacople de las morenas subacuáticas y a mayores temperaturas estacionales, factores que aceleran el desprendimiento de bloques y dificultan su capacidad de recuperación inverna”.

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El glaciar inició un proceso acelerado de retracción continua, perdiendo puntos clave de anclaje rocoso subacuático en el lago Argentino

Desprendimiento masivo de bloques del Glaciar Perito Moreno

“El Glaciar Perito Moreno Históricamente se mantuvo en equilibrio por su geometría y su anclaje sobre la Península de Magallanes, pero la pérdida sostenida de espesor en las zonas de acumulación y la pérdida del punto de apoyo en el fondo del lago modifican sustancialmente su estabilidad frente a las oscilaciones térmicas”, señaló el investigador del CONICET en el IANIGLIA, Lucas Ernesto Ruiz.

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Las campañas de medición en alta montaña a través de la instalación de estacas de ablación y estaciones automatizadas, registran una mayor pérdida de superficie por derretimiento durante los meses estivales.

Como herramientas complementarias a las expediciones terrestres, los investigadores combinan vuelos con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), imágenes satelitales del programa Copernicus y batimetrías del canal de los Témpanos y del brazo Rico.

PM