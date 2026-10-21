Encontraron cinco ballenas muertas en menos de 48 horas en Puerto Madryn: cómo retiran y entierran los cuerpos

En menos de 48 horas aparecieron cinco ballenas francas australes muertas en las costas de Puerto Madryn, Chubut. Desde junio se registraron hallazgos sucesivos en la zona de Península Valdés, algunos de ellos sobre las playas céntricas de la ciudad. La Secretaría de Ecología y Protección Ambiental municipal aplica un protocolo que establece cómo intervenir con los cuerpos y reducir los posibles riesgos sanitarios.

El procedimiento exige identificar la especie, registrar la ubicación del animal y documentar su tamaño y estado de conservación antes de decidir su destino. La evaluación también contempla las condiciones del terreno y las dificultades que puede presentar el traslado de un ejemplar de varias toneladas. El enterramiento no se realiza automáticamente, ya que primero deben determinarse las condiciones de seguridad del lugar.

Cuando aparece una ballena muerta, las autoridades establecen un perímetro de seguridad de 100 metros para impedir que las personas se acerquen al cuerpo. El protocolo prohíbe perforar los restos para liberar los gases acumulados durante la descomposición, debido a los riesgos que puede implicar esa práctica. En las playas turísticas también se coloca señalización preventiva para advertir del peligro y mantener alejados a los visitantes.

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Dónde entierran las ballenas y qué precauciones toman

Cuando las condiciones lo permiten, los equipos utilizan maquinaria para arrastrar los cuerpos desde la playa hasta un sector adecuado para su enterramiento. La elección del lugar depende de las características de la costa y de los riesgos asociados con las mareas y la erosión. El sitio debe encontrarse por encima de la línea de las mareas más altas y sin riesgo de afectar las napas subterráneas o los pozos de agua.

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El especialista Víctor Fratto, integrante del Programa de Monitoreo Sanitario de la Ballena Franca Austral, explicó a ADNSUR que, si la cola del animal se desprende durante el traslado, ya no es posible continuar con las maniobras. En esos casos, la única alternativa viable es enterrarlos cerca del sitio donde fueron encontrados. Según informó LN, actualmente existen dos fosas activas en Playa Paraná, una en Cerro Avanzado y otra en una estancia cercana que facilitó terreno para estas tareas.

Los sectores de enterramiento permanecen señalizados porque la descomposición de los animales puede provocar la aparición de líquidos o gases en la superficie. Fratto explicó que, ante cualquiera de estas situaciones, los vecinos deben comunicarse con el 103 para solicitar una intervención ambiental. También pidió que nadie manipule los restos ni intente intervenir por su cuenta.

Qué investigan sobre las muertes de ballenas en Puerto Madryn

Las investigaciones distinguen entre las muertes de ballenatos y las de ejemplares juveniles y adultos. En los ballenatos, los primeros estudios detectaron una bacteria asociada con la erisipela, una infección que puede afectar varios órganos, aunque todavía no se confirmó que sea la responsable de los fallecimientos. Para los ejemplares juveniles y adultos, en cambio, se investiga una posible intoxicación por biotoxinas vinculadas con la marea roja.

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Las muestras fueron enviadas a laboratorios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Trelew, y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en Mar del Plata, donde los análisis continúan en curso. Aunque el Programa de Monitoreo Sanitario había señalado semanas atrás que los varamientos se mantenían dentro de los registros históricos, Greenpeace Argentina advirtió posteriormente que la mortalidad acumulada desde junio podría alcanzar niveles excepcionales. Todavía no existe una cifra definitiva de animales muertos durante la temporada ni una causa confirmada que explique los distintos casos.

DCQ