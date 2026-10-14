Puerto Madryn sufre por sus ballenas: murieron 7 ejemplares adultos en apenas 5 días

Las imágenes de siete ballenas adultas muertas en apenas cinco días en las playas de Puerto Madryn resultan impactantes. Y los operativos de la municipalidad para retirar esos inmensos cadáveres sumen en tristeza a una ciudad que hace de esos 'viajeros frecuentes' parte de su vida, no solo la comercial y turística, con múltiples actividades que 'se asoman' a un ciclo natural tan puntual como fascinante.

Ballenas muertas en las playas de Puerto Madryn. (FOTOS MAXI JONAS AFP)

Un fenómeno fluctuante

Lo cierto es que tantas muertes en un plazo tan breve ha alarmado a todos, se multiplican las versiones, las conjeturas en cada charlas van de marea roja a cambio climático. Ya se sabe que a todo proceso natural se lo vincula en alguna medida con El Niño, pero hablamos con el doctor Mariano Coscarella, destacado biólogo marino e investigador del CONICET, que sigue de cerca el tema ballenas desde hace mucho tiempo: "La mortandad de ballenas en la zona suele ser un fenónemo fluctuante", señaló, "viene seindo creciente, pero no hay números precisos, podés tener un año en que no haya ballenas adultas muertas, y en cambio hemos tenido con hasta 30 muertes a lo largo de toda la temporada".

El ciclo de ballenas en Madryn va de junio a diciembre, y Coscarella destacó que ya desde 2003 el Programa de Monitoreo Sanitario de la Ballena Franca Austral (PMSBFA) se encarga de registrar todos los movimientos de ballenas en la zona, y en casos de muertes agendar los resultados que dan los estudios de muestras respectivas.

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"Lo particular de lo ocurrido en los últimos días es que se registraron las muertes de 7 ballenas adultas en muy poco tiempo, desde el jueves pasado, y eso resulta ciertamente inusual", resumió Coscarella sobre el escenario, extremadamente triste, con el que se encuentran vecinos y ocasionales turistas estos días en Madryn.

El caso de las crías, con Erisipela

El biólogo contó que "en los primeros meses de la actual temporada se registraron muertes de varias crías de ballenas", y que los estudios llevados adelante determinaron la presencia de "erisipela como responsable de lesiones que empezaron como infecciones localizadas, y luego llevaron a septicemias mortales".

"Ahora en el caso de estas ballenas que han muerto en estos días, recién se están realizando estudios", por lo que "todavía no se puede adjudicar estas muertes a la misma causa que terminó con las crías en su momento", agregó el doctor Coscarella.

Detalló que también se esperan resultados de estudios que puso en marcha la provincia en su momento "para determinar las condiciones del agua" y todavia no han concluido.

La siempre temible 'Marea Roja'

El tema de las biotoxinas derivadas de la marea roja, que las ballenas reciben en su proceso natural de alimentación, juega en estos casos un papel importante. Y creciente además, porque la presencia de esas microalgas en las aguas atlánticas va en aumento.

Queda esperar entonces los resultados de los estudios en marcha para sumarlos al Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral, una iniciativa que desde 2003 sigue de cerca el tema y confiar en que las triste escenas de estos días haya sido simplemente contingencias naturales y no agraven sus números.

Las ballenas en las playas

Los cetáceos muertos fueron encontrados en este martes en las cercanías de las calles Roca y 9 de Julio, también aparecieron en Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el área comprendida entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.

En el caso de ballenatos, el peor año fue 2012, con un récord de 113 crías muertas. Las autoridades en Madryn señalan que de encontrarse con ballenas varadas en la playa, vivas o muertas, debe darse aviso de inmediato a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y a la Secretaría de Ambiente de Chubut, teléfono 280-4670760.

HB