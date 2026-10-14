Advierten sobre el impacto de la transición económica en el empleo: “Mucha gente al no conseguir trabajo formal, se la rebusca”

La transición económica que atraviesa Argentina plantea desafíos para el empleo, especialmente en el sector industrial, según analizó el economista Adrián Bonetta Pizarro. El especialista advirtió que la apertura comercial puede dejar a las industrias en desventaja competitiva y provocar una pérdida de puestos de trabajo. Además, señaló que la capacitación laboral será clave para que los trabajadores puedan incorporarse a otros sectores.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Pizarro sostuvo que todavía es pronto para evaluar los efectos definitivos del cambio de modelo económico. “Estamos en una época de transición en donde el sector industrial, evidentemente, es uno de los más afectados”, explicó el economista. Según planteó, la apertura comercial puede reducir la competitividad de las empresas locales frente a otros mercados.

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“Ante una apertura comercial siempre queda en desventaja de competitividad, y el sector industrial es el que más tracciona el empleo”, afirmó. En ese contexto, advirtió que “va a haber un ajuste grande en ese sector”, aunque consideró que habrá que observar qué ocurre cuando termine la transición.

Pizarro también señaló que la evolución del empleo dependerá de la continuidad del modelo económico y de las decisiones políticas de los próximos años. En ese escenario, planteó que "algunas empresas podrían cerrar mientras otras, beneficiadas por las nuevas condiciones económicas, absorberían parte de los trabajadores que pierdan sus puestos".

La capacitación laboral

Para el especialista, uno de los principales desafíos será preparar a los trabajadores para desempeñarse en actividades diferentes de aquellas en las que trabajaban hasta ahora. Según explicó, las empresas que cierran no necesariamente empleaban personas con las mismas capacidades que demandarán las nuevas compañías.

“En el medio está esta necesidad de recapacitar personal”, señaló. Y agregó: “Es clave encontrar una política educativa, pro capacitación laboral, que permita a los trabajadores pasar de un sector al otro”.

Pizarro también vinculó las dificultades de inserción laboral con problemas estructurales de la educación en Córdoba. En particular, mencionó que muchos mayores de 18 años no terminaron el secundario, un requisito que, según explicó, numerosos empleadores consideran básico para incorporar personal.

El economista también analizó la caída del empleo privado registrado y el crecimiento de los trabajadores independientes. Para él, “esta precarización que suele haber, porque hay un sector que se ve, sobre todo el que más mano de obra absorbe, perjudicado y expulsa empleo, hace que mucha gente, como no consigue empleo formal, busque alguna forma de rebuscárselas”, sostuvo.

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En ese sentido, explico “que por el aumento del número de inscriptos a través del monotributo, los trabajadores por cuenta propia, los independientes”. Pizarro consideró que esta dinámica puede mantenerse hasta que la economía encuentre un nuevo equilibrio. Sin embargo, advirtió que la evolución dependerá de cómo se consolide el modelo actual o de los cambios que pueda introducir un eventual gobierno futuro.

Qué puede pasar con la inflación

Sobre los precios, el economista sostuvo que la inflación puede mostrar períodos de desaceleración y otros de repunte, sin necesariamente volver a los niveles anteriores. Como referencia, señaló que Argentina dejó atrás las tasas mensuales del 6% y el 7% que registró en otros momentos y que actualmente ronda valores cercanos al 2%. “Si no hubiera nuevos shocks uno podría decir que en algún mediano o largo plazo la inflación va a converger a un nivel más cercano a la estabilidad de precios, o a una inflación cerca de cero”, explicó.

No obstante, advirtió que los factores externos pueden alterar esa trayectoria. Entre ellos, mencionó "las variaciones del precio del petróleo y los conflictos en Medio Oriente". Según su análisis, la evolución de los precios también dependerá de factores internacionales que el Gobierno no controla.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.