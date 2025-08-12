Las tres mejores aplicaciones para mejorar la memoria y entrenar el cerebro

Un estudio del Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacionales (INCyT) y la Fundación INECO analizó el impacto de las aplicaciones digitales en el entrenamiento de funciones cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento. Según los especialistas, estas plataformas combinan juegos interactivos y ejercicios diseñados para activar diferentes áreas del cerebro, convirtiéndose en una herramienta innovadora para potenciar el rendimiento mental.

Cada aplicación ofrece un enfoque único centrado en la experiencia del usuario y en la estimulación de habilidades específicas, con opciones de seguimiento y progreso personalizado.

Las apps recomendadas por los expertos

Cognifit

Aplicación especializada en juegos y ejercicios para evaluar y mejorar la memoria.

Permite monitorear la evolución de las capacidades cognitivas y adaptar el entrenamiento según los resultados.

Lumosity

Creada por neurocientíficos, está enfocada en mejorar la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento mental.

Ofrece ejercicios personalizados para prevenir la pérdida de memoria y mantener el cerebro activo.

Peak

Plataforma de entrenamiento cognitivo con programas adaptativos.

Sus juegos estimulan la memoria, la creatividad, la concentración y la resolución de problemas.

Los especialistas aconsejan practicar entre 10 y 15 minutos diarios para obtener resultados óptimos. La clave, remarcan, es la constancia: un entrenamiento regular ayuda a estimular la memoria, mantener la atención y mejorar el rendimiento mental, favoreciendo un cerebro más activo y saludable a largo plazo.