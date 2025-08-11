xAI libera Grok 4 para todos los usuarios: cómo usar gratis la IA más avanzada de la compañía

xAI anunció que su modelo de inteligencia artificial más avanzado, Grok 4, podrá utilizarse de forma gratuita por todos los usuarios, tanto en la aplicación móvil (Android e iOS) como en la versión web. La medida llega pocos días después del lanzamiento de GPT-5 por parte de OpenAI, en una movida que intensifica la competencia por liderar el sector.

Presentado en julio como “la IA más inteligente del mundo”, Grok 4 presume de un rendimiento capaz de superar el nivel de doctorado en cualquier materia. Inicialmente, su uso estaba limitado a suscriptores de pago, pero xAI decidió liberar el acceso y ampliar de manera temporal los límites de uso para que más personas puedan explorar su potencial.

Dos modos para usar Grok 4 gratis

Según informó la compañía en la red social X, los usuarios podrán elegir entre:

Modo Auto : el sistema redirige automáticamente las consultas complejas a Grok 4 para obtener respuestas más precisas.

Modo Experto: todas las interacciones se realizan directamente con Grok 4, sin intervención de otros modelos.

Respuesta a GPT-5



Esta apertura coincide con el reciente lanzamiento de GPT-5, presentado por OpenAI como “el modelo más avanzado del mundo” y disponible de inmediato para todos los usuarios. La liberación de Grok 4 se interpreta como una estrategia de xAI para posicionar su IA en un escenario donde la competencia por el liderazgo tecnológico es cada vez más intensa.

Con esta decisión, xAI busca no solo ampliar su base de usuarios, sino también mostrar las capacidades de un modelo que promete elevar el estándar de la inteligencia artificial en tareas complejas, desde la resolución de problemas académicos hasta la asistencia en procesos creativos y técnicos.